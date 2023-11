Der Mensch als Schlüssel zum Erfolg Was Unternehmen jetzt gegen den Personalmangel tun können (FOTO)

München (ots) - Der Arbeitsmarkt in Deutschland befindet sich in seiner größten

Transformation seit Beginn des 21. Jahrhunderts!



Alle sprechen von "New Work", "New Normal", "New irgendwas". Auf LinkedIn

überschlagen sich selbsternannte Influencer und Experten mit guten Ratschlägen

und der sogenannte "War for Talents" ist in vollem Gange. Aber den gibt es

inzwischen auch schon seit über 25 Jahren und er wird in regelmäßigen Abständen

durchs Dorf getrieben. Nur dieses Mal ist es anders, dieses Mal ist der "War for

Talents" gekommen, um zu bleiben. Man könnte auch sagen: Nie war er so

nachhaltig wie heute!



Davon betroffen sind fast ausnahmslos alle Berufssparten und der zeitliche sowie

finanzielle Aufwand für das Halten und Gewinnen von Arbeitskräften wird

erheblich erhöht. Zudem wird der "War for Talents" dauerhaft befeuert durch den

demographischen Wandel, den Deutschland aktuell und in den nächsten Jahren

durchlebt.