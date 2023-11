Mehr als 46 Millionen Erwerbstätige im 3. Quartal 2023 / Höchststand der Erwerbstätigenzahl trotz schwächerer Herbstbelebung als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland, 3. Quartal 2023



0,0 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)



+0,3 % zum Vorquartal (nicht saisonbereinigt)



+0,7 % zum Vorjahresquartal





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im 3. Quartal 2023 waren 46,04 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig.Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg dieErwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt leicht um 7 000Personen (0,0 %). Im 1. und 2. Quartal war die Erwerbstätigkeit noch kräftig um127 000 Personen (+0,3 %) bzw. 89 000 Personen (+0,2 %) gewachsen. DieEntwicklung der Erwerbstätigkeit war damit im 3. Quartal 2023 zwar weiterhinpositiv, allerdings ließ die Wachstumsdynamik deutlich nach (siehe auchPressemitteilung Nr. 424 zur Erwerbstätigkeit im September 2023 vom 2. November2023).Ohne Saisonbereinigung stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3. Quartal 2023gegenüber dem 2. Quartal 2023 im Zuge der einsetzenden Herbstbelebung um 129 000Personen oder 0,3 %. Dieser saisonal übliche Anstieg fiel im Jahr 2023 geringeraus als 2022 (+188 000 Personen; +0,4 %). Die Zahl der Erwerbstätigen erreichtedamit gleichwohl einen neuen historischen Höchststand: Der bisherige Höchstwertfür Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland vom 4. Quartal 2022 mit 45,96Millionen Erwerbstätigen wurde im 3. Quartal 2023 um 85 000 Personen oder 0,2 %übertroffen. Gleichzeitig wurde damit erstmals nach der deutschen Vereinigungdie 46-Millionen-Schwelle für ein Quartalsergebnis überschritten.Vorjahresvergleich: Aufwärtstrend verlangsamtVerglichen mit dem 3. Quartal 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im 3.Quartal 2023 um 337 000 Personen (+0,7 %). Damit setzte sich derBeschäftigungsanstieg im Vorjahresvergleich erneut in abgeschwächter Form fort(1. Quartal 2023: +444 000 Personen; +1,0 % / 2. Quartal 2023: +396 000Personen; +0,9 %).Dienstleistungsbereiche mit stärkstem BeschäftigungszuwachsIm 3. Quartal 2023 trugen erneut überwiegend die Dienstleistungsbereiche zumAnstieg der Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vorjahresquartal bei (+299 000Personen; +0,9 %). Den größten absoluten Beschäftigungsgewinn verzeichnete derBereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit +124 000 Personen(+1,0 %). Die zweitgrößte absolute Zunahme im 3. Quartal 2023 verzeichnete derBereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe mit +75 000 Personen (+0,7 %), gefolgtvon den Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften gehört, mit +51 000 Personen (+0,8 %). Im BereichInformation und Kommunikation war der Beschäftigungszuwachs mit +35 000 Personenund damit einem Zuwachs um 2,3 % noch dynamischer. Bei den Sonstigen