PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Wirkstoffforscher Morphosys naht die Veröffentlichung der Studienergebnisse zum wichtigen Hoffnungsträger Pelabresib. Die mit großer Spannung erwarteten Daten zum Krebsmedikament werden jetzt bis Ende November erwartet. Damit kommen die Resultate noch etwas früher als gedacht. An der Börse reagierten die Anleger am Donnerstag dennoch negativ. Die Unsicherheit an der Börse groß, und: die am Vorabend veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal boten Licht und Schatten.

Nach einem zunächst freundlichen Handelsstart mit einem Plus von mehr als einem halben Prozent gab die Aktie zuletzt rund sechs Prozent auf 24,71 Euro nach. Damit setzt sich der jüngste Kursabschwung fort, nachdem das Papier erst in der vergangenen Woche dicht an das im September erreichte, bisherige Jahreshoch von 32,49 Euro geklettert war.