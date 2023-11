Nicht nur unter den EU-Staaten, auch innerhalb der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Ansichten zu Glyphosat. Eigentlich ist im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien festgehalten: "Wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt." Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) sieht eine weitere Nutzung des Stoffs zwar kritisch, aus der FDP gibt es aber Stimmen, die sich für Glyphosat aussprechen. So sagte die FDP-Fraktionsvize Carina Konrad, Özdemir sei nun gefragt, die zehnjährige Verlängerung von Glyphosat in Deutschland umzusetzen. Der Vorsitzende des Agrarausschusses im EU-Parlament, Norbert Lins (CDU), nannte es einen wichtigen Schritt für die europäische Landwirtschaft, dass Glyphosat auch in Zukunft eingesetzt werden darf.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat wird in der EU weitere zehn Jahre zugelassen. Die Entscheidung traf die EU-Kommission am Donnerstag. Vorher hatten sich die EU-Staaten in einer Ausschusssitzung mit der Zulassung beschäftigt, es gab aber weder eine ausreichende Mehrheit für die weitere Zulassung noch dagegen. Daraufhin konnte die Kommission im Alleingang entscheiden. Die derzeitige Zulassung wäre Mitte Dezember ausgelaufen.

