Studie Anbieter sehen MiCA-Verordnung als Chance für den europäischen Kryptomarkt (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Markets-in-Crypto-Assets-Regulation (MiCAR) bringt Bewegung

in den Markt für Digitalwährungen in Europa. Vor allem institutionelle Anleger

sind als Kunden gefragt. Für Fintechs könnte es künftig schwierig werden, sich

am Markt zu behaupten. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Befragung durch die

PPI AG.



Für die Studie hat das Software- und Beratungshaus 31 Fach- und Führungskräfte

von Unternehmen aus verschiedenen Branchen befragt, die sich mit Kryptowerten

beschäftigen. Neben Banken und Börsenplatzbetreibern gehören dazu auch Vertreter

von Krypto-Serviceanbietern und Fintechs. Zwei Drittel von ihnen räumen dem

Thema Kryptowerte eine hohe bis sehr hohe Relevanz für die eigene

Unternehmensstrategie ein.