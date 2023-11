München (ots) - Die Potenziale und Produktivitätsversprechen von Künstlicher

Intelligenz (KI) in Entwicklung und Fertigung scheinen grenzenlos. Doch vor der

Kür steht wie immer die Pflicht: eine gelebte Datenkultur und vor allem ein

solides Datenmanagement. Laut einer Studie der Produkt-Innovations-Plattform

Aras haben Unternehmen, die bereits ein Product Lifecycle Management (PLM)

etabliert haben, beim Thema KI daher einen klaren Startvorteil. Vorausgesetzt

ihr PLM bietet eine offene Architektur und ist hochgradig anpassungsfähig.



"KI erledigt viele Aufgaben besser als der Mensch, ist aber kein Allheilmittel.

Sie kann nicht von selbst Ordnung ins Chaos bringen, sondern braucht Struktur

und ein Fundament, um ihr Potenzial gewinnbringend zu entfalten", sagt Jens

Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. Der Technologieexperte rät

Unternehmen daher zu einem systematischen Vorgehen: "Aufgrund der möglichen

Effizienzgewinne kommt schon mittelfristig niemand um die Einführung dieser

Technologie herum. Damit KI aber aussagekräftige Ergebnisse liefert, muss die

Datenbasis stimmen. Denn je besser der Input, desto hilfreicher der Output."





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Beim Thema Daten haben Unternehmen mit einem vorhandenen PLM-System klareVorteile, wie die Aras-Studie "Europas Industrie im Wandel" zeigt. DieErgebnisse der Befragung unter mehr als 400 Führungskräften sind eindeutig: Sokönnen beispielsweise in 87 Prozent der Unternehmen mit PLM alle Mitarbeiter aufdie für ihre Arbeit relevanten Produktdaten zugreifen, bei Unternehmen ohne PLMsind es nur 56 Prozent. Zudem bestätigen 89 Prozent der Unternehmen mit PLM eineabteilungsübergreifende Nutzung ihrer Daten. "Diese bereits etablierteInfrastruktur und die gelebte Datenkultur im Arbeitsalltag sind eine solideBasis, um KI-Anwendungen anzubinden", ist Aras-Manager Rollenmüller überzeugt.Künstliche Intelligenz erfordert maximal integrationsfähige SystemeFür diese Anbindung ist es allerdings unverzichtbar, dass das PLM-System überdie notwendigen Schnittstellen sowie eine entsprechend offene Architekturverfügt. "Schon heute sind Flexibilität, Skalierbarkeit und eine maximaleIntegrationsfähigkeit für unsere Kunden bei der Entscheidung für ein PLM-SystemPflicht", so Jens Rollenmüller. Dieser Trend, beliebig viele Systeme zu einerintegrierten Prozess- und Datenkette zu verknüpfen, dürfte sich durchKI-Anwendungen noch verstärken. Denn so sind etwa Konstrukteure heute imIdealfall zwar jederzeit in der Lage, alle verfügbaren Informationen zu den