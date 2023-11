Preisschock bei Kfz-Versicherung steigert Wechselquote / Tarifcheck.de verzeichnet mehr Abschlüsse denn je (FOTO)

Wentorf bei Hamburg (ots) - Höhere Werkstatt- und Ersatzteilkosten, gestiegene

Krankenhauskosten und mehr Naturkatastrophen - Inflation verteuert

Kfz-Versicherungspreise drastisch. Die Lösung für immer mehr Autobesitzer: ein

Kfz-Versicherungswechsel über Onlinevergleichsportale wie Tarifcheck.de

(https://www.tarifcheck.de) .



Rekordartige 16 % mehr Wechsel bereits in der Frühphase





"Der Kfz-Versicherungsrechner auf Tarifcheck.de wird täglich von tausendenWechselwilligen frequentiert", sagt Jan Schust, Gründer und CEO desUnternehmens. Bereits 2022 habe das Multi-Vergleichsportal mit mehrKfz-Versicherungsabschlüssen als im Vorjahr Rekorde verzeichnet, "einenderartigen Andrang wie 2023 hatten wir so früh in der Wechselsaison jedoch nochnie." In vergangenen Jahren seien im Schnitt 25 % der Novemberabschlüsse in dendrei Tagen vor Ende der Saison am 30. November vorgenommen worden.Zwischen Oktober und dem 30. November ist Kfz-VersicherungswechselsaisonZwischen Mitte Oktober und dem 30. November nutzen Millionen Kfz-Haltertraditionell ihr Kündigungsrecht und wechseln zu einer günstigerenAutoversicherung. Durch einen Anbieterwechsel können Autofahrer in der hartumkämpften Versicherungssparte oft viele hundert Euro im Jahr sparen - und dastrotz teils besserer Leistungen.Die Medienaufmerksamkeit sowie Berichte anderer Vergleichsportale zuPreiserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich sind laut Meinung von Schust einwesentlicher Faktor für die rekordartige Wechselquote in diesem Jahr, zusätzlichzu dem zunehmend engen Budget von immer mehr Bürgern."Portale wie das unsere erleichtern Verbrauchern die Suche", erläutert derTarifcheck.de-Geschäftsführer, "ein kostenloser Vergleich(https://www.tarifcheck.de/kfz-versicherung/) und ein anschließender Wechselsind binnen Minuten möglich und verheißen eine Ersparnis von bis zu 850 Euro proJahr."Krisen und Inflation beeinflussen VerbraucherpräferenzenGenerell habe sich das Verbraucherverhalten auf dem Multi-VergleichsportalTarifcheck.de seit Covid, Ukraine-Krieg und Inflation stark geändert, so Schust:"Immer mehr Menschen nehmen Kleinkredite auf und schauen nach Girokarten miteinem hohen Dispokredit."Auch das Interesse an günstigeren Strom- und Gasanbietern sei auf Tarifcheck.deenorm gestiegen.Über Tarifcheck.deDie mehrfach ausgezeichnete TARIFCHECK24 GmbH überzeugt seit mehr als 20 Jahrenbundesweit Millionen Verbraucher. 2001 von Jan Schust gegründet, etablierte sichTarifcheck.de schnell als eines der ersten und größten OnlinevergleichsportaleDeutschlands. Der Fokus liegt seitdem auf Nutzerfreundlichkeit und Qualität, aufTransparenz, Objektivität, sowie strengsten Datenschutzstandards. Das Portfolioumfasst mittlerweile kostenlose Vergleichsmöglichkeiten für Versicherungen,Finanzen, Energie, Internet und Mobilfunk.Pressekontakt:TARIFCHECK24 GmbHKristina VogtHead of Public Relationsmailto:kristina.vogt@tarifcheck.de+49 (0)40 730 98 288Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73908/5650222OTS: TARIFCHECK24 GmbH