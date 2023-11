75 Jahre Förderbank im Auftrag des Bundes und der Länder Impulsgeber für eine neue Zeit

- 18. November 1948: Das KfW-Gesetz tritt in Kraft

- Seit Gründung Finanzierungen von etwa 2,4 Billionen Euro bereitgestellt

- Mit über 8.000 Mitarbeitenden an rund 80 Standorten weltweit vertreten

- KfW-Vorstandsvorsitzender: "75 Jahre KfW geben uns die Zuversicht, auch in

Zukunft einen nachhaltigen Transformationsbeitrag zu leisten."



"75 Jahre Zukunft gestalten" lautet das Motto, unter dem die KfW in diesen Tagen

offiziell ihr 75-jähriges Jubiläum begeht. Am 18. November 1948 trat das "Gesetz

über die Kreditanstalt für Wiederaufbau" in Kraft und legte damit den Grundstein

für die Entwicklung der KfW zum weltweit aktiven Förderinstitut des Bundes mit

Hauptsitz in Frankfurt am Main, Niederlassungen und Tochtergesellschaften in

Berlin, Bonn, Frankfurt und Köln, rund 80 Standorten weltweit und mehr als 8.000

Mitarbeitenden.