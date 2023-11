Black-Friday-Deals, 30-Tage-Bestpreis-Garantie und Gutscheine on top Jackery zündet Rabattfeuer mit bis zu 60 % auf Powerstations und Solargeneratoren

London (ots/PRNewswire) - Bei Jackery startet die Black Friday Season mit hohen

Rabatten und zusätzlichen Goodies. So bietet der weltweit führende Experte für

mobile und umweltfreundliche Stromlösungen schon ab dem 17. November 2023 Black

Friday Deals für ausgewählte Powerstations und Solargeneratoren an.



Interessenten erhalten etwa beim Kauf über den Jackery Amazon Shop (https://www.

amazon.de/stores/page/006B4FB9-9D95-492E-8394-DD7F88E9E0C1?ingress=0&visitId=96d

82f5f-31a3-4f7b-a2fa-f3dbc5b341f6&lp_slot=auto-sparkle-hsa-tetris&store_ref=SB_A

00693833HUUABT21E18O&ref_=sbx_be_s_sparkle_lsi4d_logo) 60 % Preisnachlass auf

den Explorer 1000, der mit einer Kapazität von 1002 Wh, für nur 499 Euro statt

1.249 Euro erhältlich ist. Sein kleiner Bruder, der Explorer 500, hingegen ist

mit einem Rabatt von 55 % schon für 299 Euro zu haben. Während die

Amazon-Angebote bis zum 27. November gelten, bietet Jackery beim Kauf über den

eigenen Onlineshop (https://de.jackery.com/pages/black-friday) unter

https://de.jackery.com/pages/black-friday bis zum 28. November zusätzliche

Vorteile: So liegen den Produkten im Aktionszeitraum verschiedene Gutscheine im

Wert von bis zu 200 Euro - zum Beispiel zum Kauf von Zubehör - bei. Vor allem

aber garantiert das amerikanische Unternehmen den Bestpreis für 30 Tage. Wer

also im Aktionszeitraum über den offiziellen Jackery Onlineshop

(https://de.jackery.com/pages/black-friday) einkauft und das gleiche Produkt

dort in den folgenden Tagen günstiger findet, erhält die Differenz zurück*.

Nicht zuletzt gewährt Jackery 5 Jahre Garantie auf die reduzierte Pro-Serie.