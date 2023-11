MAINZ/ALZEY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly plant einem Bericht zufolge einen Produktionsstandort in Rheinland-Pfalz. Es solle eine einstellige Milliardensumme in ein neues Werk investiert werden, berichtete "Business Insider" am Donnerstag. Details dazu sollen demnach am Freitag gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin bekanntgegeben werden. Dem "Business Insider" zufolge will Eli Lilly in dem Werk ein neues Abnehmpräparat herstellen.

Im rheinhessischen Alzey ist am Freitag ein Termin mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) angekündigt, bei dem es um eine anstehende Ansiedlung in einem erweiterten Industriegebiet geht. Kreisen aus der rheinland-pfälzischen Landesregierung zufolge wird es dabei um Eli Lilly gehen. Das Unternehmen selbst wollte sich am Donnerstag zunächst nicht dazu äußern./chs/DP/mis

