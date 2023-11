Breuninger gewinnt Deutschen Handelspreis / Der Handelsverband Deutschland zeichnet Breuninger mit wichtigstem Branchenpreis aus (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde am

Abend des 15. November 2023 mit dem Deutschen Handelspreis ausgezeichnet. Der

Deutsche Handelspreis, der seit 2002 jährlich vom Deutschen Handelsverband (HDE)

verliehen wird, ist die wichtigste Auszeichnung der Branche und zeichnet

besondere Unternehmensleistungen im Handelsumfeld aus.



Im Rahmen des Handelskongresses Deutschland, der in diesem Jahr vom 15.-16.

November in Berlin stattfindet, wurde Breuninger am gestrigen Abend mit dem

wichtigsten Branchenpreis Deutschlands in der Kategorie Mittelstand

ausgezeichnet. Die Jury würdigte dabei insbesondere "die erfolgreiche

Implementierung der Online-Aktivitäten, die klare Kundenfokussierung sowie auch

die weitere strategische Ausrichtung mit stationärer Expansion, innovativen

Formaten sowie der Fokussierung auf das Kundenerlebnis".