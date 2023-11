Nürnberg (ots) - Eine Analyse der durchschnittlichen Angebotspreise von

Eigentumswohnungen im Umkreis von Haltestellen des Kölner Bahn-Netzes zeigt:



- Spitzenpreise in Marienburg und Neustadt-Nord: Heinrich-Lübke-Ufer (6.892 Euro

pro m²), Friesenplatz (6.754 Euro) und Hans-Böckler-Platz/Bf West (6.751 Euro)

sind kostspieligste Haltestellen

- Teure Rheinnähe: An den Stationen der Linie 17 kostet der Quadratmeter mit

durchschnittlich 5.654 Euro am meisten

- Sparpotenzial im Kölner Süden und Umland: An den Haltestellen Godorf (3.241

Euro) und Dormagen (2.807 Euro) ist Wohneigentum am günstigsten





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jahrelange Preisanstiege sowie hohe Zinsen haben dafür gesorgt, dass derWohnungskauf in Köln für Normalverdiener nur noch schwer bezahlbar ist. ImUmland der Domstadt gibt es jedoch nach wie vor leistbare Eigentumswohnungen mitguter Anbindung an den Nahverkehr: Im nördlichen Einzugsbereich der S-Bahnzahlen Käufer im Mittel zum Teil weniger als 3.000 Euro für den Quadratmeter. Amteuersten ist Wohneigentum im Kölner Bahnnetz hingegen in der Innenstadt sowiein den zentrumsnahen Gegenden links des Rheins. Dort liegt der durchschnittlicheQuadratmeterpreis in der Spitze bei fast 6.900 Euro. Das ist ein Ergebnis einerAnalyse von immowelt, bei der die Angebotspreise für Eigentumswohnungen im500-Meter-Umkreis von Haltestellen der Stadtbahn sowie der S-Bahn in Köln unddessen Umland untersucht wurden.Teuerste Haltestellen in Marienburg und Neustadt-NordAm meisten zahlen Wohnungskäufer rund um die im Kölner Süden gelegeneStadtbahn-Haltestelle Heinrich-Lübke-Ufer. Diese befindet sich am linkenRheinufer in dem für seine zahlreichen Villen bekannten Stadtteil Marienburg.Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Umkreis der Haltestelle fällt mit6.892 Euro entsprechend hoch aus.Besonders kostspielig ist Wohneigentum auch in der Kölner Innenstadt. Diehöchsten Kaufpreise gibt es dort in Neustadt-Nord rund um die HaltestellenFriesenplatz (6.754 Euro), Hans-Böckler-Platz/Bf West (6.751 Euro) undChristophstraße / Mediapark (6.747 Euro). In teuren linkrheinischen Stadtteilenwie Bayenthal oder Lindenthal überschreiten die mittleren Quadratmeterpreise imUmkreis der Stadtbahn-Haltestellen ebenfalls die 6.000 Euro-Marke.Linie 17 am kostspieligstenDie durchschnittlich teuerste Strecke im Kölner Bahnnetz legt die Stadtbahnlinie17 zurück. Der mittlere Quadratmeterpreis aller Haltestellen auf der Route liegtbei 5.654 Euro. Die Line 17 ist die kürzeste im Stadtbahnnetz der Domstadt undfährt vom Sürther Bahnhof (3.985 Euro) im Süden Kölns bis zur Severinstraße