Paper & Packaging Report 2023 von Bain / Nachhaltigkeit wird für Verpackungsbranche zum Wettbewerbsfaktor

- Weltweit wünschen sich Kundinnen und Kunden nachhaltigere Produkte mit weniger

Verpackung, mit entsprechenden Materialien kennen sich indes nur wenige aus

- Über 30 Prozent der Branchenunternehmen verfehlen derzeit noch ihre

kurzfristigen Emissionsziele

- Anhaltender Erfolg erfordert ein schlüssiges Net-Zero-Konzept, moderne

Fabriken, nachhaltige Profitabilitätssteigerung und den richtigen Umgang mit

Unwägbarkeiten



Verschmutzte Meere durch Plastikabfall, überquellende Mülldeponien: Die Papier-

und Verpackungsbranche gerät weltweit zunehmend unter Druck, umweltfreundlichere

Produkte zu entwickeln. Viele Unternehmen haben darauf bereits reagiert und

Nachhaltigkeitsmaßnahmen angekündigt. Doch es herrscht Uneinigkeit darüber,

welches Verpackungsmaterial tatsächlich das nachhaltigste ist. Und ein großer

Teil hat es bislang nicht geschafft, die eigenen Emissionsziele zu erreichen.

Das bringt der " Paper & Packaging Report 2023

(https://www.bain.com/insights/topics/paper-and-packaging-report/) " der

internationalen Unternehmensberatung Bain & Company zutage.





"Die Zeiten sind vorbei, in denen Entscheidungen in der Papier- undVerpackungsindustrie ausschließlich auf Grundlage von Kosten und Funktionalitätgetroffen werden konnten", betont Florian Müller, Bain-Partner undBranchenexperte. "Jetzt steht Nachhaltigkeit im Vordergrund." Allerdings mangelees vielen Unternehmen an einer stringenten Strategie. "Wer bei Nachhaltigkeitund Innovation konsequent auf die richtigen Themen setzt, kann gegenüber demWettbewerb einen deutlichen Vorteil erreichen und anderen Marktanteile abjagen",so Müller weiter.Tatsache ist, dass das Thema im öffentlichen Bewusstsein immer mehr Raumeinnimmt. Doch hat sich 2022 im Rahmen einer von Bain durchgeführten Befragungunter 4.000 Konsumentinnen und Konsumenten herausgestellt, dass viele gar nichtwissen, wie umweltfreundlich beziehungsweise -schädlich Verpackungsmaterialiensind. 70 Prozent waren beispielsweise überzeugt, dass Einweggläser einegeringere CO2-Bilanz haben als Einwegplastik. Lediglich 12 Prozent wussten dierichtige Antwort - nämlich Einwegplastik.Material mit Bedacht wählenAuf welche Materialien die Papier- und Verpackungsindustrie künftig den Fokuslegen will, ist noch unklar. Viele Hersteller tun sich schwer damit, hierEntscheidungen zu treffen. Und das nicht ohne Grund. So schneiden laut aktuellemBain-Report beispielsweise flexible Verpackungen aus Kunststoff wie leichteFolien oder Beutel zwar in Bezug auf die CO2-Emissionen bei Produktion undTransport mit am besten ab, allerdings sind sie am wenigsten kreislauffähig oderbiologisch abbaubar. "Bei der Wahl des Verpackungsmaterials - sei es Papier,