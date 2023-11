Cardiol Therapeutics präsentiert seine Studienergebnisse beim Jahreskongress der European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases 2023

Toronto, Ontario – 16. November 2023 / IRW-Press / – Cardiol Therapeutics Inc. (NASDAQ: CRDL) (TSX: CRDL) („Cardiol“ oder das „Unternehmen“), ein Biowissenschaftsunternehmen im klinischen Stadium, das auf die Erforschung und klinische Entwicklung von antiinflammatorischen und antifibrotischen Therapien für die Behandlung von Herzerkrankungen spezialisiert ist, hat heute Studienergebnisse bekannt gegeben, die belegen, dass in einem experimentellen Modell der Perikarditis eine sogenannte mesothelial-mesenchymale Transition (Übergang von Mesothelzelle zu Mesenchymzelle/„MMT“) induziert wird und dass dieser Prozess durch die Behandlung mit Cannabidiol, dem aktiven pharmazeutischen Wirkstoff in CardiolRx, gehemmt wird. Ein Abstract mit der Zusammenfassung dieser Ergebnisse wurde von den internationalen Forschungspartnern des Unternehmens von der University of Virginia und dem Houston Methodist DeBakey Heart & Vascular Center für den Jahreskongress der European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases 2023 („MPD2023“) vom 15.-16. November 2023 in Belgrad (Serbien) eingereicht.