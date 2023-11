"Ampel" muss Wohneigentumspolitik voranbringen / Bauspartag der deutschen Bausparkassen (FOTO)

Berlin (ots) - "Die Ampel muss dringend gegensteuern, sonst können sich nur noch

Besserverdienende Wohneigentum leisten." Dies ist eine von drei zentralen

Forderungen, die die Vorsitzenden der beiden deutschen Bausparkassenverbände,

Bernd Hertweck und Jörg Münning, der Bundesregierung auf dem Bauspartag in

Berlin unisono mit auf den Weg gaben. Zweitens sei es wichtig, die

Wohneigentümer mitzunehmen, um den Klimaschutz im Gebäudebereich schneller

voranzubringen. Und drittens gehört nach Auffassung der Bausparkassenverbände

bei der Reform der privaten Altersvorsorge auch die Eigenheimrente angepackt:

"Sie muss deutlich einfacher werden."



"Wohneigentumsbildung ist der Wohnraumschaffer Nummer 1 in Deutschland",

erklärte der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Privaten Bausparkassen, Bernd

Hertweck. In den letzten 10 Jahren seien über 1 Million Wohnungen in Ein- und

Zweifamilienhäusern neu entstanden - fast 100.000 mehr als neue Mietwohnungen in

neuen und alten Gebäuden. Die Wohneigentumsbildung habe dringend benötigte

Mietwohnungen frei gemacht. "Trotzdem liegt der Fokus der Ampel bisher einseitig

auf Mietwohnungen", so Hertweck. Das müsse sich ändern. Nicht um Menschen

individuelle Träume zu erfüllen, sondern weil unsere Gesellschaft davon als

Ganzes profitiere. "Wir brauchen beides: mehr Mietwohnungen und mehr

Eigenheime."