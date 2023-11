91 Prozent der Banken und Versicherer sind in die Cloud gestartet, doch erreichen viele noch nicht den vollen geschäftlichen Nutzen

- Jede zweite Bank und Versicherung hat ihre Kerngeschäftsanwendungen noch nicht

in die Cloud verlagert

- Skalierbare Cloud-Implementierung ist entscheidend, um den vollen Nutzen aus

KI-Investitionen zu ziehen



Der erste World Cloud Report - Financial Services

(https://www.capgemini.com/insights/research-library/world-cloud-report/) des

Capgemini Research Institute, der heute veröffentlicht wurde, zeigt, dass 91

Prozent der Banken und Versicherungen ihre Cloud-Reise begonnen haben. Dies ist

ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2020, als nur 37 Prozent der Unternehmen

mit ihrer Cloud-Transformation begonnen hatten. Allerdings führt dieser Anstieg

und die damit verbundenen Investitionen noch nicht zu einer effektiven

Cloud-Einführung in großem Umfang. Mehr als 50 Prozent der befragten Unternehmen

haben nur einen minimalen Teil ihrer Kerngeschäftsanwendungen in die Cloud

verlagert.