98 Prozent der Investor innen konstatieren Mängel im Nachhaltigkeitsreporting

Düsseldorf (ots) - Global Investor Survey 2023 von PwC - Ergebnisse für

Deutschland / Inflation, Volatilität und Klimawandel sind die größten Risiken

für in Deutschland aktive Investor:innen / Beschleunigter KI-Einsatz könnte

Wertschöpfung erhöhen / Nur bedingtes Vertrauen in Nachhaltigkeitsberichte



Investor:innen, die auch oder ausschließlich in Deutschland aktiv sind, sehen

für die kommenden zwölf Monate Inflation, gesamtwirtschaftliche Volatilität und

den Klimawandel als die größten Risiken für ihre Portfoliounternehmen an. In

letzterem stecken aber aus Sicht der Investor:innen zugleich Chancen für neue

Wertschöpfung. Und: Fast alle Investor:innen halten das Nachhaltigkeitsreporting

von Unternehmen zumindest teilweise für unzuverlässig. Das sind einige der

Kernergebnisse des Global Investor Survey 2023 von PwC.