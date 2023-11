Deutschland entspart - die harte Realität der hohen Inflation / norisbank Umfrage zeigt Das Sparniveau der Deutschen sinkt 2023 deutlich

Bonn (ots) -



- 52,3 Prozent der Deutschen konnten 2023 weniger sparen als im Vorjahr

- Finanzielles Polster wichtiger als große Anschaffungen, aber für viele

unmöglich

- Klimawandel ändert Konsumgewohnheiten: 23,7 Prozent der Sparer verzichten

bewusst



Das turbulente Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Viele Deutsche ziehen bereits

Bilanz - auch in Sachen Finanzen. In den Covid-19-Jahren 2020 und 2021

erreichten die Sparquoten in Deutschland Rekordhöhen. Doch wie hat sich die hohe

Inflation auf das Sparverhalten 2023 ausgewirkt? Hamstern die Deutschen ihr Geld

oder geben sie es rasch aus, bevor die Inflation die Kaufkraft noch mehr

mindert? In ihrer jüngsten repräsentativen Umfrage ist die norisbank diesen

Fragen auf den Grund gegangen.