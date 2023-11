Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Top-Trends bei Gebrauchtwagen: Elektrofahrzeuge erobern denMarkt. Mängel an Bremsen und Achsaufhängungen treten bei Stromern gehäuft auf.Fahrzeugbestand wird immer älter - erstmals 12- bis 13-jährige Autos imTÜV-Report. Insgesamt fällt gut jeder fünfte Pkw bei der TÜV-Prüfung durch.HU-Modernisierung: Prüforganisationen fordern Zugang zu Fahrzeugdaten.Von Top bis Flop: Elektrofahrzeuge schneiden bei der Hauptuntersuchung (HU)durchwachsen ab. Das zeigen die Ergebnisse des "TÜV-Reports 2024". Der nichtmehr produzierte VW e-Golf ist mit einer Mängelquote von 2,6 Prozent der besteKompaktwagen unter den 2 bis 3 Jahre alten Fahrzeugen. Dagegen belegt der TeslaModel 3 mit einer Mängelquote von 14,7 Prozent den letzten Platz in dieserAltersklasse. Der Renault Zoe rangiert mit 5,1 Prozent im gehobenen Mittelfeld."Mit dem Erfolg der Elektromobilität rollen immer mehr E-Autos auf diePrüfstellen", sagte Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands, beider Vorstellung des TÜV-Reports 2024. "Bei den TÜV-Prüfungen zeigen sich einigeantriebstypische Mängel, die für die technische Sicherheit der E-Fahrzeugerelevant sind." Überdurchschnittlich häufig werden Mängel bei der Bremsfunktionfestgestellt. Ein Grund ist die Rekuperation, mit der E-Fahrzeuge Bremsenergiezurückgewinnen können. Die Bremsbeläge werden im Vergleich zu Verbrennern daherseltener beansprucht, was zu einer Beeinträchtigung der Bremsleistung führenkann. Ein weiterer Schwachpunkt vieler E-Autos sind die Achsaufhängen.Insbesondere beim Renault Zoe liegen die Mängelquoten bei der ersten und zweitenHU deutlich über dem Durchschnitt. "Die Achsaufhängungen vieler Elektroautosleiden unter dem hohen Gewicht der Antriebsbatterien", sagt Bühler. "Die Folgesind negative Prüfergebnisse bei der HU und teure Reparaturen."Das gilt auch für das Model 3 von Tesla. Neben Defekten an den Achsaufhängungenweist der Tesla überdurchschnittlich hohe Mängelquoten an den Bremsen sowie ander Beleuchtung auf. Das beschert dem Model 3 im Ranking der 2- bis 3-Jährigenden letzten Platz unter den 111 in dieser Altersklasse untersuchten Pkw-Typen.Zwar liegt die Laufleistung nach drei Jahren mit 55.000 Kilometern deutlich überdem Durchschnitt von 41.000, aber andere Vielfahrerfahrzeuge schneiden deutlichbesser ab. Bühler: "Inwieweit die festgestellten Brems- und Achsmängel typischfür E-Fahrzeuge sind und ob die Hersteller bei bestimmten Modellen nachbessernmüssen, wird sich in den kommenden Jahren zeigen."