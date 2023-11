Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regensburg (ots) - Immobilienmakler und -unternehmer sehen sich fortlaufend mitder Herausforderung konfrontiert, neue Objekte zu akquirieren und zu vertreiben.Doch trotz intensiver Bemühungen werden sie immer wieder von denselbenSchwierigkeiten ausgebremst, weiß Hans Schneider, der Gründer undGeschäftsführer der Schneider Marketing GmbH, einer Performance MarketingAgentur, die sich auf den Immobilienmarkt in Frankfurt und im Frankfurter Umlandspezialisiert hat. Mit neuester Software und künstlicher Intelligenz gelingt esdem Immobilienexperten zuverlässig, sowohl lukrative Objekte als auch solventeKäufer für seine Kunden zu generieren. Wie er dabei vorgeht, erfahren Sie imFolgenden.Auf dem deutschen Immobilienmarkt ist keine Besserung in Sicht. AttraktiveObjekte sind einerseits nur knapp verfügbar. Andererseits gestaltet sich dieSuche nach solventen Käufern, die die aktuellen Immobilienkosten tragen können,zunehmend schwierig. Mit den Immobilienmaklern und -unternehmern gibt es zweigroße Kundengruppen, die aktuell vor zahlreichen Herausforderungen stehen. Aufder Suche nach neuen Objekten stoßen sie immer wieder auf Eigentümer, die eineZusammenarbeit ablehnen, weil sie glauben, den Verkauf allein besser bewältigenzu können. Hinzu kommen Eigentümer mit unrealistischen Preisvorstellungen, dienicht verhandlungsbereit sind. Auch das Vermarkten von Immobilienprojektenbringt eigene Herausforderungen mit sich, die wertvolle Zeit und Energie kosten:Es kann vorkommen, dass nur wenige qualifizierte Anfragen über Onlineportaleeingehen. Hinzu kommt die allgemeine Marktzurückhaltung von Käufern undInvestoren. "Die Schwierigkeiten bei der Akquise von Objekten und dem Verkaufvon Immobilienprojekten können schwerwiegende Auswirkungen auf das Geschäfthaben - so zum Beispiel ein eingeschränktes Wachstum", erklärt Hans Schneider,Gründer und Geschäftsführer der Schneider Marketing GmbH. "Das wiederum hindertImmobilienmakler und -unternehmer daran, in die Region zu investieren, um dieeigene Sichtbarkeit zu steigern.""Genau hier setzen wir an", fährt der Immobilienexperte fort. "Mithilfe vonkünstlicher Intelligenz schaffen wir es, die gewünschte Zielgruppe zuidentifizieren und sie zu Kunden zu machen." Mit seiner auf dieImmobilienbranche spezialisierten Performance Marketing Agentur hat es sich HansSchneider zur Aufgabe gemacht, Immobilienmakler und -unternehmer in Frankfurtund Umgebung dabei zu unterstützen, gezielt qualifizierte Objekte und solvente