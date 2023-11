ADAC Heliservice wartet Bundespolizei-Hubschrauber (FOTO)

München (ots) -



- Tochterunternehmen der ADAC Luftrettung gewinnt europäische Ausschreibung

- Mehrjähriger Wartungs- und Instandsetzungsauftrag für Helikopter der

H135-Flotte



Gute Nachricht für die ADAC Heliservice GmbH und ihre rund 200 Mitarbeitenden.

Das Tochterunternehmen der gemeinnützigen ADAC Luftrettung mit Sitz in Sankt

Augustin bei Bonn hat nach einer europaweiten Ausschreibung der Nato Support and

Procurement Agency (NSPA) den Zuschlag zur Wartung der H135-Hubschrauberflotte

der Bundespolizei bekommen. "Wir freuen uns, dass wir im Vergabeverfahren mit

unserem Qualitätskonzept aus höchsten Anforderungen an Service und

Flugsicherheit überzeugen konnten", betont ADAC Heliservice-Geschäftsführer

Ulrich Amersdorffer. Der Vertrag mit der Bundespolizei hat eine Laufzeit von

drei Jahren und kann um zwei weitere Jahre verlängert werden.





Die am Flughafen Bonn-Hangelar ansässige ADAC Heliservice mit zusätzlichenStandorten in Landshut und Halle-Oppin ist auf die Wartung und Instandhaltungvon Hubschraubern und Komponenten spezialisiert. Die H135-Flotte der am selbenFlughafen beheimateten Bundespolizei umfasst 42 Hubschrauber, 18 davon fliegenim Rettungsdienst, die restlichen Hubschrauber nehmen hoheitlichePolizeiaufgaben wahr. Der Umfang der ausgeschriebenen Serviceleistungen geht vonStandard-Wartungsmaßnahmen über Komponentenüberholung bis hin zu EngineeringDienstleistungen.Für Geschäftsführer Amersdorffer sind sowohl die große Erfahrung der ADACHeliservice mit dem Hubschrauber-Muster H135 von Airbus Helicopters, als auchdie räumliche Nähe am Flugplatz ideale Voraussetzungen für eine ausgezeichneteBetreuung der Bundespolizei-Flotte. "Rettung und Polizei mit der Mission Lebenretten und Leben schützen - das sind beides Kundenkreise, die auf einepermanente Einsatzbereitschaft ihrer Flotten angewiesen sind. Diese Anforderungsicherzustellen, ist durch die langjährige Betreuung der ADAC Luftrettunginzwischen tief in den Genen des ADAC Heliservice Teams verankert", ergänzt er.Eine erste Maschine der Bundespolizei wurde von der ADAC Heliservice bereitsgewartet, eine zweite wird in den kommenden Wochen instandgesetzt. Je nachMuster müssen Hubschrauber alle 400 bis 500 Flugstunden zur Wartung. ZweiDrittel der Fluggeräte, die in Sankt Augustin und den Heliservice-StandortenLandshut und Halle-Oppin gewartet werden, gehören zur Flotte der ADACLuftrettung. Die übrigen Helikopter stammen von externen Kunden wiePolizei-Hubschrauberstaffeln, nationalen und internationalenLuftfahrtunternehmen sowie privaten Hubschrauberbetreibern.Über die ADAC Heliservice GmbHDie ADAC Heliservice GmbH (AHS), ein 100-prozentiges Tochterunternehmen dergemeinnützigen ADAC Luftrettung, ist seit fast 60 Jahren spezialisiert auf dieWartung und Instandhaltung von Hubschraubern und Komponenten. Gegründet 1963 inKöln als "Air Lloyd" ist sie seit 1970 als namhaftes Unternehmen am FlugplatzBonn-Hangelar etabliert. Seit 1983 gewährleistet die Gesellschaft dieFlugsicherheit der Flotte der gemeinnützigen ADAC Luftrettung. Die ADACHeliservice GmbH steht für höchste Anforderungen an Zuverlässigkeit,Wirtschaftlichkeit und Flugsicherheit an 365 Tagen im Jahr. Dafür sorgen rund200 Mitarbeitende an den Standorten Bonn-Hangelar, Landshut und Halle-Oppin. Zumrenommierten Kundenkreis zählen neben Polizei-Hubschrauberstaffeln der deutschenBundesländer nationale und internationale Luftfahrtunternehmen sowie privateHubschrauberbetreiber.Über die ADAC Luftrettung gGmbHMit mehr als 50 Rettungshubschraubern und 37 Stationen ist die gemeinnützigeADAC Luftrettung eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas mit bisheute mehr als 1,2 Millionen Einsätzen. Die ADAC Rettungshubschrauber gehörenzum deutschen Rettungsdienstsystem, werden immer über die Notrufnummer 112 beider Leitstelle angefordert und sind im Notfall für jeden Verunglückten oderErkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeit und für das Leben" lautet der Leitsatzder ADAC Luftrettung gGmbH. Denn gerade bei schweren Verletzungen oderErkrankungen gilt: Je schneller der Patient in eine geeignete Kliniktransportiert oder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Die Crews der ADAC Luftrettungwerden trainiert von der ADAC HEMS Academy GmbH. Die Wartung und technischeBereitstellung erfolgt über die ADAC Heliservice GmbH. Die ADAC Luftrettung istein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung.