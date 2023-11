Strathmore stößt bei 93% der Bohrlöcher auf eine Uranmineralisierung

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 16. November 2023 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich, den Abschluss der ersten Phase der Erkundungsbohrungen auf dem Projekt Agate bekannt zu geben, wo in 93 der 100 gebohrten Löcher eine Uranmineralisierung gefunden wurde. Die Uranmineralisierung ist typisch für die klassische Rollfront-Lagerstätte des Wyoming-Typs, die erstmals in den 1960er Jahren im Bezirk Shirley Basin beschrieben wurde. Die Ergebnisse der neu abgeschlossenen 50 Bohrungen sind nachstehend aufgeführt. Der Höhepunkt war die Bohrung der Löcher,

AG-10-23 (8,5 Fuß @ 0,114% eU3O8) und AG-16-23 (14,5 Fuß @ 0,110% eU3O8), die in einem Abstand von 800 Fuß gebohrt wurden und bei denen eine offene Mineralisierung außerhalb der Bohrlöcher zu erkennen war. Insgesamt wurden in den 100 Bohrlöchern 14.765 Fuß gebohrt. Strathmore plant und genehmigt bis zu 400 zusätzliche Bohrlöcher, die im Frühjahr/Sommer 2024 abgeschlossen werden sollen.

Phase 1 der Erkundungsbohrungen beim Projekt Agate zielte auf den unteren "A"-Sand der eozänen Wind River Formation ab, einen arkosereichen Sandstein, der für seine hohe Porosität und Durchlässigkeit sowie seine hohe Grundwasserdurchlässigkeit bekannt ist. Strathmore erkundete ein Gebiet des Agate-Projekts, in dem historische Bohrungen, die von der Kerr McGee Corporation in den 1970er Jahren durchgeführt wurden, in einer Tiefe von 80-150 Fuß auf mit Grundwasser gesättigte Uran-Rollfront-Lagerstätten stießen. Die Abschnittsergebnisse werden bei einer Mindestmächtigkeit von 2 Fuß und einem Cutoff-Gehalt von 0,02 % eU3O8 (Uranäquivalent) gemeldet, einschließlich der in der nachstehenden Tabelle kursiv gedruckten Löcher mit Abschnitten unterhalb des Cutoff-Gehalts.

Hole ID Latitude Longitude Top (ft) Bottom (ft) Thickness (ft) Grade % eU3O8 Grade x Thickness AG-50-23 42.31472 -106.28732 84.0 91.5 7.5 0.014 0.105 AG-51-23 42.31497 -106.25890 83.0 90.5 7.5 0.052 0.390 AG-52-23 42.31499 -106.28635 82.0 86.0 4.0 0.032 0.128 98.5 102.0 3.5 0.014 0.049 AG-53-23 42.31530 -106.28476 76.0 78.0 2.0 0.024 0.048 AG-54-23 42.31502 -106.28481 73.0 75.5 2.5 0.042 0.105 AG-55-23 42.31528 -106.28407 88.5 91.0 2.5 0.015 0.038 AG-56-23 42.31500 -106.28443 69.0 73.5 4.5 0.036 0.162 AG-57-23 42.31501 -106.28402 67.5 69.5 2.0 0.026 0.052 AG-58-23 42.31471 -106.28437 80.5 89.0 8.5 0.014 0.119 AG-59-23 42.31469 -106.28506 80.0 85.5 5.5 0.044 0.242 92.0 94.5 2.5 0.026 0.065 AG-60-23 42.31431 -106.28618 BELOW CUTOFF AG-61-23 42.31395 -106.28665 82.0 84.0 2.0 0.011 0.022 88.0 91.0 3.0 0.012 0.036 AG-62-23 42.31443 -106.28413 80.0 82.0 2.0 0.021 0.042 AG-63-23 42.31416 -106.28444 72.5 75.5 3.0 0.013 0.039 85.5 90.5 5.0 0.013 0.065 AG-64-23 42.31427 -106.28370 75.5 83.0 7.5 0.021 0.158 86.5 91.0 4.5 0.012 0.054 AG-65-23 42.31476 -106.28397 75.0 77.0 2.0 0.014 0.028 85.5 91.5 6.0 0.011 0.066 AG-66-23 42.31462 -106.28357 69.5 73.0 3.5 0.011 0.039 76.5 79.5 3.0 0.014 0.042 81.5 83.5 2.0 0.013 0.026 AG-67-23 42.31445 -106.28572 73.5 78.5 5.0 0.126 0.630 92.0 96.0 4.0 0.047 0.188 AG-68-23 42.31443 -106.28468 77.0 87.5 10.5 0.013 0.137 89.5 96.5 7.0 0.012 0.084 AG-69-23 42.31480 -106.28738 81.5 84.0 2.5 0.012 0.030 90.5 95.5 5.0 0.012 0.060 97.0 103.5 6.5 0.016 0.104 AG-70-23 42.31484 -106.28796 113.0 116.0 3.0 0.051 0.153 AG-71-23 42.31455 -106.28809 82.0 86.0 4.0 0.017 0.068 98.5 101.5 3.0 0.059 0.177 AG-72-23 42.31448 -106.28748 76.0 79.0 3.0 0.019 0.057 91.5 101.5 10.0 0.016 0.160 AG-73-23 42.31424 -106.28813 96.0 98.5 2.5 0.028 0.070 AG-74-23 42.31532 -106.28758 108.4 116.9 8.5 0.014 0.119 AG-75-23 42.31524 -106.28805 113.0 118.0 5.0 0.013 0.065 AG-76-23 42.31508 -106.28830 115.5 121.0 5.5 0.059 0.325 AG-77-23 42.31458 -106.28857 110.5 114.0 3.5 0.077 0.270 123.0 125.0 2.0 0.032 0.064 AG-78-23 42.31438 -106.28903 96.0 102.0 6.0 0.032 0.192 AG-79-23 42.31413 -106.28864 90.0 93.0 3.0 0.019 0.057 94.5 97.0 2.5 0.016 0.040 98.5 101.0 2.5 0.012 0.030 AG-80-23 42.31467 -106.28934 93.5 95.5 2.0 0.048 0.096 100.0 103.0 3.0 0.012 0.036 112.0 114.0 2.0 0.012 0.024 AG-81-23 42.31485 -106.28887 117.0 120.5 3.5 0.030 0.105 AG-82-23 42.31439 -106.28958 98.5 102.5 4.0 0.024 0.096 104.5 106.5 2.0 0.023 0.046 109.0 112.0 3.0 0.012 0.036 118.5 120.5 2.0 0.012 0.024 AG-83-23 42.31411 -106.28928 103.5 106.0 2.5 0.013 0.033 AG-84-23 42.31584 -106.28391 BELOW CUTOFF AG-85-23 42.31545 -106.28377 BELOW CUTOFF AG-86-23 42.31666 -106.28744 123.0 126.5 3.5 0.017 0.060 AG-87-23 42.31658 -106.28710 112.0 114.0 2.0 0.013 0.026 AG-88-23 42.31723 -106.28719 BELOW CUTOFF AG-89-23 42.31699 -106.28751 113.0 116.5 3.5 0.019 0.067 AG-90-23 42.31505 -106.28511 82.5 97.0 14.5 0.092 1.334 Including 84.0 90.5 6.5 0.132 0.858 99.5 101.5 2.0 0.025 0.050 AG-91-23 42.31496 -106.28355 50.5 52.5 2.0 0.013 0.026 77.0 80.5 3.5 0.012 0.042 88.5 92.5 4.0 0.011 0.044 AG-92-23 42.31252 -106.28587 86.0 89.5 3.5 0.012 0.042 91.0 94.5 3.5 0.011 0.039 AG-93-23 42.31240 -106.28535 62.0 64.0 2.0 0.016 0.032 86.5 89.0 2.5 0.018 0.045 91.0 94.0 3.0 0.011 0.033 AG-94-23 42.31260 -106.28624 62.0 64.0 2.0 0.016 0.032 86.5 89.0 2.5 0.018 0.045 91.0 94.0 3.0 0.011 0.033 AG-95-23 42.31236 -106.29028 98.0 100.0 2.0 0.057 0.114 103.5 107.5 4.0 0.017 0.068 AG-96-23 42.31274 -106.29000 107.0 113.0 6.0 0.012 0.072 AG-97-23 42.31292 -106.28946 109.0 112.5 3.5 0.040 0.140 AG-98-23 42.31245 -106.28956 111.0 113.5 2.5 0.035 0.088 115.0 119.5 4.5 0.013 0.059 AG-99-23 42.31294 -106.29059 101.0 107.5 6.5 0.027 0.176 AG-100-23 42.31310 -106.29115 97.0 100.5 3.5 0.027 0.095

Anmerkung: Die geophysikalischen Ergebnisse basieren auf dem Uranäquivalent (eU3O8) der Gammastrahlensonden, die in der Testanlage des Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert wurden. Es wurde ein geophysikalisches Gerät mit Gammastrahlen-, Spontanpotential-, Widerstands- und Driftdetektoren verwendet. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Urangehalte möglicherweise nicht die tatsächlichen Konzentrationen widerspiegeln, da ein Ungleichgewicht zwischen Uran und seinen gammastrahlenden Tochterprodukten auftreten kann.

Mineralisierte Bohrlöcher mit dickeren, hochgradigeren Abschnitten werden so interpretiert, dass sie sich in der Nähe der Schnittstelle, der Nase (Hauptfront) oder in der Nähe des Sickerbodens befinden, der sich innerhalb des projizierten Rollfront-Systems befindet.

Mineralisierte Bohrlöcher mit dünneren, unter dem Cutoff -Gehalt liegenden Abschnitten werden so interpretiert, dass sie sich im Limb / Tails - oder Remote Seepage-Grund befinden, der hinter (verändert) bzw. vor (reduziert) dem projizierten Rollfront-System liegt.

Nicht mineralisierte Bohrlöcher werden als im Barren Exterior -Grund interpretiert, der sich vor dem projizierten Walzenfrontsystem in reduziertem Grund befindet.

Die Bohrungen im Jahr 2023 wurden von Single Water Services mit einem Schlammdrehbohrgerät durchgeführt; die geophysikalischen Messungen wurden von Hawkins CBM Logging durchgeführt, die beide in Wyoming ansässig sind und über umfangreiche Erfahrungen in der Uranindustrie verfügen. Terrence Osier, PG, VP Exploration bei Strathmore, war der leitende Geologe und beaufsichtigte die Bohraktivitäten sowie die lithologischen Beschreibungen des Bohrkleins, das in Abständen von 5 Fuß beprobt wurde. Die Bohrungen wurden im Rahmen des Budgets (275.000 US$) und rechtzeitig innerhalb eines Monats abgeschlossen. Die Ergebnisse der Exploration werden analysiert und helfen bei der Planung weiterer Bohrstellen, die für die Bohrsaison 2024 vorgeschlagen werden.

Über das Agate Grundstück

Das Grundstück Agate besteht aus 52 Bergbau-Claims, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden und 1.075 Acres umfassen. Die Uranmineralisierung befindet sich in klassischen Wyoming-artigen Rollfronten innerhalb der eozänen Wind River Formation, einem arkosehaltigen Sandstein. In der Vergangenheit wurden im Shirley Basin 51 Millionen Pfund Uran abgebaut, unter anderem im Tagebau, im Untertagebau und im ersten kommerziellen In-situ-Gewinnungsbetrieb in den USA in den 1960er Jahren. Auf dem Grundstück befindet sich die Uranmineralisierung in einer Tiefe von 80 bis etwa 150 Fuß, wobei ein Großteil davon unterhalb des Grundwasserspiegels liegt und wahrscheinlich für eine In-situ-Gewinnung geeignet ist. Die Kerr McGee Corporation, das damals größte US-amerikanische Uranbergbauunternehmen, hat im gesamten Projektgebiet mindestens 650 Bohrungen durchgeführt und dabei mehrere Ziele mit potenziellen Mineralisierungen im gesamten Projekt abgegrenzt.

Über Strathmore Plus Uranium Corp.

Strathmore besitzt drei genehmigte Uranprojekte in Wyoming, darunter Agate, Beaver Rim und Night Owl. Die Grundstücke Agate und Beaver Rim enthalten Uran in für Wyoming typischen Rollfrontlagerstätten, die auf historischen Bohrdaten basieren. Das Grundstück Night Owl ist eine ehemalige Tagebaumine, die in den frühen 1960er Jahren in Produktion war.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen des National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Terrence Osier, P.Geo., Vice President, Exploration von Strathmore Plus Uranium Corp.

