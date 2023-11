Wirtschaft Özdemir kritisiert Glyphosat-Verlängerung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat die Entscheidung der EU-Kommission, die Zulassung für den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat um weitere zehn Jahre zu verlängern, als "nicht angemessen" kritisiert. "Meines Erachtens korrespondiert das nicht mit dem Willen der Mehrheit der Menschen innerhalb der Europäischen Union", sagte er am Donnerstag im Rahmen der Vorstellung der neuen "Bio-Strategie" seines Hauses.



"Ich bedauere das sehr." Wenn man der Meinung sei, es wieder zulassen zu müssen, "hätte man es auch sehr restriktiv machen können für einen kürzeren Zeitraum", so Özdemir. "Aber so jetzt mit zehn Jahre, das trägt dem Abstimmungsverhalten nicht Rechnung."