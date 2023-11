MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens erwartet nach einem Rekordgewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Zuwächse. Dabei kann das Unternehmen auf ein anhaltend dickes Auftragspolster bauen. Das Wachstum dürfte sich jedoch 2023/24 (Ende September) im Vergleich zum Vorjahr abschwächen. Eine schwächere Entwicklung erwartet Siemens im Geschäft mit der Industrieautomation, insbesondere in China. Dies dürfte erst in der zweiten Geschäftsjahreshälfte wieder anziehen.

Am Finanzmarkt konnte Siemens damit überzeugen. So fiel der Ausblick besser aus als zuvor erwartet. Die im Dax notierte Aktie gewann am Donnerstagvormittag mehr als fünf Prozent und stand damit an der Spitze des Leitindexes.