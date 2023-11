Wirtschaft Dax kann Gewinne am Mittag halten - Siemens vorn

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmittag nach einem bereits freundlichen Start im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.810 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Siemens mit kräftigen Gewinnen. Das Unternehmen hatte seinen Umsatz zuletzt stärker als erwartet gesteigert.