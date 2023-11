Microland wurde zum vierten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant 2023 als Marktführer für Managed Network Services ausgezeichnet

Weiterhin umfasst das Intelligent Network Experience Framework von Microland auf Geschäftskunden zugeschnittene End-to-End-Netzwerkdienste von der Beratung und Bewertung bis hin zu Transformationsdiensten sowie Managed Services über herkömmliche und Netzwerktechnologien der nächsten Generation wie SD-WAN, SD-LAN und Wi-Fi 6, SASE, SDN für Rechenzentren, Cloud-Netzwerke, OT-Netzwerke sowie private 5G-Netwerke. Microland nutzt die Intelligent-NetOps-Plattform, um die Möglichkeiten von Analytik, Automatisierung und AIOps zu nutzen und dadurch das wahre Potenzial des Unternehmensnetzwerks zu erschließen.

Dabei ist Microland der Ansicht, dass der kontinuierliche Fokus auf die Bereitstellung eines unübertroffenen Benutzererlebnisses durch Lösungen und Investitionen bei plattformbasierten Innovationen im Rahmen des Intelligent Network Experience Framework von Microland zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und Wachstum geführt hat. Diese Faktoren haben uns in die Lage versetzt, im Gartner Magic Quadrant 2023 als Marktführer für Managed Network Services positioniert zu werden.

Robert Wysocki, Senior Vice President und Global Client Solutions Leader für Netzwerktechnik und Cybersicherheit bei Microland, äußerte: „Wir sind begeistert, im vierten Jahr in Folge ausgezeichnet zu werden! Ich bin davon überzeugt, dass diese Anerkennung im Gartner Magic Quadrant 2023 für Managed Network Services ein Beweis für Microlands unerschütterlichen Einsatz für Exzellenz bei der Netzwerktechnik ist."

„Unser Weg an die Spitze wird durch Innovation, Engagement und das unermüdliche Streben nach beispiellosen Lösungen angetrieben. Wir setzen die Messlatte nicht nur an, sondern definieren sie neu. Ein herzliches Dankeschön an unsere unglaublichen Kunden für ihr Vertrauen und ihre Partnerschaft – Ihre Herausforderungen inspirieren unsere Innovationen und Ihr Erfolg treibt unser Streben nach Spitzenleistungen an."