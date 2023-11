Privacy4Cars gibt Vehicle Privacy Report 2.0 heraus – mehr Funktionen und Expansion nach Europa

Privacy4Cars hat die Zahl der Fahrzeuge, für die Verbraucher wichtige Informationen zum Datenschutz durch die Eingabe der Fahrgestellnummer ihres Fahrzeugs erhalten können, auf etwa 600 Millionen verdoppelt. Der Vehicle Privacy Report 2.0 ist jetzt in den USA, Kanada, Großbritannien und der EU exklusiv auf https://vehicleprivacyreport.com verfügbar. Das Vehicle Privacy Label – ein Tool, das anhand von grafischen Symbolen darüber informiert, welche Daten Hersteller sammeln und weitergeben oder verkaufen, wurde um Informationen zu den Datenschutzpraktiken beliebter Infotainment-Apps (SiriusXM, Android Auto, Apple CarPlay und Amazon Alexa) erweitert. Ein Abschnitt mit dem Titel Vehicle Privacy Protections wurde hinzugefügt, um Fahrzeugbesitzern Erkenntnisse darüber bereitzustellen, mit welchen Richtlinien ihre Autofinanzierungs- und Versicherungsunternehmen personenbezogene Daten schützen – und um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, einen verbesserten Schutz einzufordern.

„Obwohl die europäischen Bürger von einigen der strengsten Datenschutzbestimmungen der Welt geschützt sind, werden sie überrascht sein, wie viele personenbezogene Daten von Unternehmen in der Automobilbranche gesammelt, weitergegeben und aufgegeben werden – und wie groß die Kluft zwischen gesetzlichen Anforderungen und Geschäftspraktiken sein kann", so Andrea Amico, CEO und Gründer von Privacy4Cars. „Laut unserer Untersuchung werden vier von fünf Autos in Europa – darunter Großbritannien, Italien und Deutschland – mit sensiblen, unverschlüsselten Verbraucherdaten weiterverkauft, obwohl die für die Verarbeitung Verantwortlichen (Autokreditgeber, Flottenleasing, Versicherungen und Händler) keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten haben und folglich nach der Datenschutz-Grundverordnung und der ePrivacy-Verordnung zur Löschung verpflichtet sind. Mit der Erweiterung des Vehicle Privacy Report wollen wir den Verbrauchern mehr Transparenz bieten und ihnen helfen, ihre Rechte geltend zu machen – und das kostenlos. Gleichzeitig wollen wir den Automobilherstellern die Möglichkeit an die Hand geben, den Datenschutz zu einem Teil ihres Wertversprechens zu machen und sich besser um ihre Kunden zu kümmern."