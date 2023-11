Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Minimale Spaltmaße, aktive Motorhauben, neue Materialien, neueAntriebstechnologien - moderne Autos sind ausformuliert, möchte man meinen.Sicherheit, Emissionen, Komfort, Kundenanforderungen - die Ingenieure habengemacht, was möglich ist. Das alles stellt hohe Anforderungen an Werkstätten undPrüfgesellschaften, die hier sehr gut zusammenarbeiten - Ergebnis: Die Fahrzeugein Deutschland sind sicher. Das untermauern aktuell die Ergebnisse des neuenTÜV-Reports, den der TÜV-Verband am Donnerstag, 16.11.2023, in Berlinvorgestellt hat. Denn trotz aller Anforderungen: Die durchschnittliche Quote dererheblichen Mängel (EM) ist nur minimal gestiegen - gerade mal um 0,3Prozentpunkte auf 20,5. Alles gleich geblieben also? Nein, denn am Ende derMängelliste gibt es eine Überraschung: Tesla löst Dacia ab."Beinahe 75 Prozent der gut zehn Millionen von den TÜV-Gesellschaften bei derHauptuntersuchung (HU) geprüften Fahrzeuge haben sofort die Plakette erhalten",sagt Jürgen Wolz, Leiter Service Line Mobility und Amtliche TätigkeitenDeutschland bei der TÜV SÜD Division Mobility. "Selbst wenn die Autos vieleJahre und Kilometer gelaufen sind, befinden sich die meisten in einem guten undauf jeden Fall sicheren Zustand." Blick auf die Modelle und Alter: Mit geradeeinmal 2,0 Prozent EM nach drei und 4,2 Prozent EM nach fünf Jahren ist der VWGolf Sportsvan der Hauptgewinner 2024. Nach sechs bis sieben Jahren rollt derMazda CX-3 mit gerade einmal 6,5 Prozent EM von der Prüfgasse. Die MercedesB-Klasse hat nach neun Jahren und durchschnittlich 90.000 Kilometern auf der Uhrerst 10,5 Prozent EM. Übrigens fast genauso viele Mängel hat der Seat Alhambraschon dann, wenn er das erste Mal zur Prüfung kommt. Die Ältesten kommensportlich daher: Bis 13 Jahre schaut der Audi TT hervorragend gewartet an derPrüfstelle vorbei. "Gerade die geringen Mängelquoten in hohem Alter belegen dashohe Bewusstsein für die Fahrzeugwartung. Zu diesem positiven Ergebnis trägt dieregelmäßige Wartung ganz maßgeblich bei", unterstreicht Wolz.Autofahrer warten zuverlässigVW, Mazda, Mercedes und Audi - sie alle vereint ein dichtes Netz anService-Stationen und klar definierte Service-Intervalle, über die das Cockpitden Fahrer elektronisch informiert und auf den nächsten Wartungstermin hinweist.In der Regel werden dann - neben einem Ölwechsel - auch das Fahrwerk, dieElektrik, der Motor und das Getriebe in der Fachwerkstatt kontrolliert. DasErgebnis: geringe Mängelquoten bei der Hauptuntersuchung.E-Autos brauchen keinen ÖlwechselUnter anderem deswegen verzichtet Autohersteller Tesla bereits seit 2019 auf