Jedes Element ein Statement Die Aiways-Designphilosophie (FOTO)

München (ots) - Es ist nicht nur der Kontrast der Metropolen, in denen er daheim

ist, es sind auch die Kontraste einer Branche, deren Wandel noch schneller

voranschreitet, als die Designtrends im pulsierenden Herzen Shanghais wechseln,

die Dongfei Luo stets aufs Neue inspirieren. Luo ist die treibende Kraft hinter

der innovativen Designphilosophie von Aiways, die sowohl funktional als auch

futuristisch ist und die Werte und Visionen der Marke widerspiegelt.



"Design ist für uns eine Sprache, die ohne Worte kommuniziert - es geht darum,

die Essenz unserer Marke zu vermitteln und eine emotionale Verbindung mit

unseren Kunden herzustellen," so Dongei Luo, Vice President Design bei Aiways,

zur Idee hinter der Entwicklung der Leitlinien für die stilistische Richtung der

Marke. "Unsere Philosophie ist es, 'intelligentes Design' zu kreieren, das

intuitiv und innovativ ist. Wir glauben daran, dass gutes Design ehrlich sein

muss - es verkörpert die Qualität und Integrität unserer Marke. Dabei

konzentrieren wir uns darauf, Elemente zu schaffen, die sowohl zeitlos als auch

zukunftsweisend sind. Ein Aiways-Fahrzeug zu fahren, soll eine Erfahrung sein,

die über das bloße Reisen hinausgeht. Es geht darum, sich mit einem Fahrzeug zu

verbinden, das die Dynamik der Elektromobilität und das Erbe klassischen

Automobildesigns in sich vereint."