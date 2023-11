--------------------------------------------------------------

Zur Studie

- Kognitive Technologien gelten für 57 Prozent der Digitalexpert:innen als dietechnologische Neuerung mit dem größten Potenzial für ethische Gefahren.- Drei von vier Befragten berichten, ihr Unternehmen teste bereits den EinsatzGenerativer KI. Zugleich sagt mehr als jede:r Zweite, es gebe keineunternehmensspezifischen ethischen Prinzipien für den Einsatz der Technologie.- Dringend gefragt ist nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Kommunikationund weitere Implementierung von Ethikstandards.Kognitive Technologien sind das bestimmende Thema unserer Zeit. Die Chancen sindenorm, um Prozesse zu verbessern, Innovationen voranzutreiben und Lösungen fürkomplexe Probleme zu finden - etwa zur Entwicklung neuer Werkstoffe in derAutomobilbranche, zur Reduktion der Emissionen in der Energiewirtschaft oderbranchenübergreifend zur Optimierung von HR-Prozessen. Unter allentechnologischen Neuerungen bergen sie in den Augen vieler Digitalexpert:innen(39 Prozent) das größte Potential, um gesellschaftliche Herausforderungenanzugehen und soziale Verbesserungen zu bewirken. Gleichzeitig ist die Sorge umdie ethischen Risiken wie Datenmissbrauch und Desinformation groß. Das zeigt dieaktuelle Deloitte-Studie State of Ethics and Trust in Technology 2023 , für dieweltweit mehr als 1.700 Expert:innen zu ethischen Aspekten technologischerNeuerungen befragt wurden.Kognitive Technologien weitaus risikobehafteter als Metaverse undQuantencomputer57 Prozent der Befragten geben zu bedenken, dass kognitive Technologien diegrößten ethischen Risiken mit sich bringen - ein deutlicher Anstieg um 16Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr, vor allem bedingt durch den schnellenFortschritt rund um Generative KI seit der Einführung von ChatGPT im November2022. Ebenfalls ein klares Votum: Mit weitaus weniger Nennungen folgen auf Platzzwei mit elf Prozent Virtuelle Realität (2022: 16 Prozent) und auf Platz dreimit neun Prozent Quantencomputing (2022: 8 Prozent). "Das Bewusstsein fürdigitale Verantwortung, insbesondere für die ethischen Herausforderungen, istmit der rasanten Verbreitung generativer KI-Anwendungen in den letzten Monatennochmal weiter gestiegen", sagt Dr. Sarah J. Becker, Partnerin bei Deloitte undLeiterin des Bereichs Digital Ethics und Corporate Digital Responsibility. "Eineabsolut notwendige Entwicklung, um rechtlichen, finanziellen undReputationsrisiken von Unternehmen vorzubeugen."