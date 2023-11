Morgen endet die internationale Handelsmesse Dubai Air Show, bei der sich das "Who is Who" der Luftfahrtbranche trifft und Bestellaufträge vergeben werden. Einer davon könnte an den französische-deutschen Flugzeughersteller Airbus gehen. Allerdings bleibt für die Europäer nur der "Trostpreis", wie Reuters unter Berufung auf Branchenquellen berichtet, während Konkurrent Boeing einen Großauftrag erhielt.

Konkret handelt es sich um eine Order von der Fluggesellschaft Emirates für eine zweistellige Anzahl von A350-900-Jets. Diese stelle aber nur einen Kompromiss dar, weil ursprünglich eine größere Order eines anderes Flugzeug-Modell im Fokus stand: des A350-1000.