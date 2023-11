Erfolgreiche Omnichannel-Strategie sorgt bei dm im Jubiläumsjahr für Wachstumsschub / Cashflow ist Grundlage für Investitionen in dm-Märkte und IT im Geschäftsjahr 2023/2024 (FOTO)

Christoph Werner sieht für den wirtschaftlichen Erfolg im Geschäftsjahr zweiwesentliche Gründe: "Einerseits honorieren die Menschen unsere einzigartigeLeistung als Händler. Wegen der spürbaren Inflation standen die Preise für vieleMenschen beim Einkaufen im Vordergrund. Das kam uns zugute. Wir sind bei derjährlichen Konsumentenbefragung 'Kundenmonitor' als Anbieter mit dem bestenPreis-Leistungs-Verhältnis für drogistische Produkte bewertet worden. Nachunseren Erhebungen zu Recht, denn wir konnten sowohl Produktivitäts- wieEffizienzsteigerungen realisieren und diese in günstige Verkaufspreiseumsetzen.""Genauso bedeutsam ist, dass wir das drogistische Sortiment konsequentkundenorientiert kuratieren. Zudem haben wir alle Absatzkanäle, vom gewohntenstationären dm-Markt bis hin zum Online-Handel, massiv ausgebaut. Insbesonderehaben wir ganz im Sinne einer stringenten Umsetzung unsererOmnichannel-Retailing- Strategie unsere Abholstationen und die Expressabholungin Deutschland Marktplatz für Marktplatz auf jetzt 1.100 Stationenvervielfältigt und in den großen urbanen Ballungsräumen Deutschlands einenLieferservice per Fahrradkurier und Elektrotransporter etabliert", führt Wernerweiter aus. Beide Angebote stoßen auf rasch wachsende Nachfrage."Der zweite Grund neben der Händlerleistung", so Christoph Werner, "ist unserEintreten für eine zukunfts- und freiheitsfähige Bürgergesellschaft, die auf derGrundlage der demokratischen Verfassung eine prosperierende sozialeMarktwirtschaft gestaltet. Wir haben das 50. Jahr seit der Gründung von dm im

Karlsruhe (ots) - Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 ist die Zahl der Menschen, die täglich in einem der 2.108 dm-Märkte in Deutschland einkaufen, auf durchschnittlich rund zwei Millionen angewachsen. Insgesamt hatte dm im Geschäftsjahr, das am 30.9. endete, rund 620 Millionen Kundenkontakte in den stationären dm-Märkten. Da auch das Omnichannel-Konzept hervorragend angenommen wurde, steigerte dm-drogerie markt den Umsatz zweistellig. Der Marktanteil von dm beim Verkauf drogistischer Produkte liegt nun knapp über 25 Prozent. "Die anhaltende Kundenresonanz und noch dazu höhere Kassenbons mit der Folge eines deutlichen Umsatzwachstums haben uns positiv überrascht, offensichtlich konnten wir im Geschäftsjahr 2022/2023 noch mehr Bürgerinnen und Bürger als bisher für unsere Leistungen begeistern", kommentiert Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung, die für den deutschen Handel ungewöhnlich gute Entwicklung.

Erfolgreiche Omnichannel-Strategie sorgt bei dm im Jubiläumsjahr für Wachstumsschub / Cashflow ist Grundlage für Investitionen in dm-Märkte und IT im Geschäftsjahr 2023/2024 (FOTO)

