Investor Thoma Bravo will Softwaredienstleister EQS übernehmen - Aktie steigt

MÜNCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Der Software-Investor Thoma Bravo will den Investor-Relations-Dienstleister und Softwarekonzern EQS Group kaufen. Beide Parteien haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die US-Beteiligungsgesellschaft bietet für die ausstehenden Aktien je 40 Euro in bar. Dies entspreche einer Prämie von 53 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch (15. November). Die Offerte impliziert eine Marktkapitalisierung von rund 400 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat von EQS unterstützen das Angebot, wie es weiter hieß. Der Abschluss des Zukaufs wird im Januar oder Februar 2024 erwartet.

An der Börse sorgte die Nachricht gute Stimmung, die EQS-Aktie verteuerte sich um mehr als Hälfte und notierte gegen Mittag nur knapp unter dem Angebotspreis.