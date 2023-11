Mawson und Springtide stellen ein Update zur Springtide-Transaktion und -Finanzierung bereit

Nicht zur Verbreitung an Nachrichtenagenturen in den Vereinigten Staaten oder zur direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, in den oder in die Vereinigten Staaten.

16. November 2023, Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited („Mawson“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd ...) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) und Springtide Capital Acquisitions 7 Inc. („Springtide“) freuen sich, ein Update zur Transaktion (die „Springtide-Transaktion‘) bekannt zu geben, gemäß der Springtide das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot des Unternehmens in Finnland („Rajapalot“) erwerben wird, was bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. Oktober 2023 bekannt gegeben wurde.

Gemäß der Springtide-Transaktion wird Springtide eine nicht vermittelte Privatplatzierung von mindestens 14.745.541 Sonder-Warrant von Springtide („Sonder-Warrants“) zu einem Preis von 1,00 CAD pro Sonder-Warrant für einen Bruttoerlös von mindestens 14.745.541 CAD (die „nicht vermittelte Sonder-Warrant-Finanzierung“) durchführen. Die Sonder-Warrants werden zunächst Mawson-Aktionären, die „zugelassene Investoren“ (gemäß der Definition dieses Begriffs in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) sind, auf der Basis von einem (1) Sonder-Warrant pro zwanzig (20) Stammaktien von Mawson angeboten (die „Zuteilung“) und anschließend allen anderen Parteien in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec und allen anderen Gerichtsbarkeiten, auf die sich die Parteien einigen können, angeboten.

Jeder Sonder-Warrant kann jederzeit nach Wahl seines Inhabers (des „Sonder-Warrant-Inhabers“) in eine (1) Stammaktie von Springtide (jeweils eine „Springtide-Aktie“) ausgeübt werden und gilt (ohne weitere Maßnahmen oder zusätzliche Gegenleistung seitens der Sonder-Warrant-Inhaber) um 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) als ausgeübt, je nachdem, was früher eintritt: (i) dem Datum des Börsengangs (ein „Go Public Event“), bei dem Springtide ein meldepflichtiger Emittent wird und die Springtide-Aktien an einer Börse in Kanada oder den Vereinigten Staaten notiert und zum Handel zugelassen werden, oder (ii) dem zweiten Jahrestag des Abschlusses der Transaktionsfinanzierung. Springtide wird sich nach besten Kräften bemühen, ein Go Public Event an der TSX Venture Exchange am oder vor dem 31. März 2024 durchzuführen. Der Bruttoerlös aus der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung wird an die Zeichner zurückgegeben, falls die Springtide-Transaktion nicht von den Mawson-Aktionären oder den Behörden genehmigt wird.