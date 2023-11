NAG führt Virtual Supercomputer Managed Service ein und definiert damit Zugänglichkeit und Einfachheit von HPC für industrielle Anwender neu

NAG VSMS entlastet den Kunden von der Erfüllung komplexer Berechnungsanforderungen und erfüllt diese stattdessen durch eine Service Level Vereinbarung. Hinter dem Dienst steht eine leistungsstarke Plattform für die Bereitstellung, Verwaltung und Wartung. Stattdessen interagieren die Kunden mit einer benutzerfreundlichen und anpassbaren einfachen Webschnittstelle, die die Ausführung von Aufträgen und Arbeitsabläufen, die Bereitstellung und Wartung von Clustern sowie das Kostenmanagement automatisiert. In der Zwischenzeit werden die NAG-Experten die On-Demand-Cluster der Google Cloud Platform (GCP) im Auftrag der Kunden anpassen, optimieren und warten, um sicherzustellen, dass Skalierbarkeit und Effizienz erhalten bleiben und die Kosten im Rahmen bleiben.

„Wir bekommen schon seit einiger Zeit die gleichen Nachrichten von industriellen HPC-Anwendern", so Adrian Tate, Geschäftsführer von NAG, „ihre Wissenschaftler und Ingenieure betreiben weniger Wissenschaft und Technik als vielmehr das Management ihrer Rechenumgebungen. Dies führt zu ineffizienten Ergebnissen, einem höheren Projektrisiko, höheren Kosten und letztendlich zu einer geringeren Leistung. Mit VSMS legen wir die Last des HPC zurück in die Hände von HPC-Experten, die skalierbare, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Cluster entwerfen und bereitstellen, auf die der Zugriff so einfach wie möglich ist. Die Kunden werden höhere wissenschaftliche Ergebnisse bei niedrigeren Gesamtkosten und geringerem Projektrisiko erhalten.