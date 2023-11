Vortex Energy rodet Zufahrtsweg für Bohrungen und schließt die Erdarbeiten an den Bohrstandorten auf dem Salzprojekt Robinsons River in Neufundland und Labrador ab

16. November 2023, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FWB: AA3) („Vortex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf dem Salzprojekt Robinsons River (das „Projekt“) einen etwa 12 km langen Zufahrtsweg für Bohrungen gerodet und zwei 120 Fuß mal 120 Fuß große Bohrstandorte vorbereitet hat. Die Arbeiten wurden von On Grade Construction aus Stephenville in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador, einem Subunternehmer, der vom primären Beratungspartner des Unternehmens, RESPEC Consulting Inc („RESPEC“), beauftragt wurde und unter dessen Aufsicht und Projektmanagement stand, durchgeführt.

Die Hauptaufgabe von RESPEC bestand darin, die Vorbereitungen vor Ort zu unterstützen, die Rodung der Zufahrtswege und die Erdarbeiten an den Bohrstandorten zu leiten sowie die Bohrausrüstung zu entladen. Die gesamte Ausrüstung der Firma Major Drilling („Major“) ist vor Ort eingetroffen, und das Unternehmen geht davon aus, dass die Bohrungen im Laufe dieser Woche beginnen werden.

Chief Executive Officer Paul Sparkes sagt dazu: „Wir freuen uns, den Abschluss der Rodung der Zufahrtswege sowie der Erdarbeiten an den Bohrstandorten im Salzprojekt Robinsons River bekannt geben zu können. Wir danken RESPEC, On Grade Construction und der örtlichen Gemeinde für ihren engagierten Einsatz und können nun mit den Bohrungen auf dem Projekt beginnen.“

Abbildung 1: Bohrstandort wird gesichtet und gerodet.

Abbildung 2: Ressourcen-Zufahrtsstraße, die zum Bohrstandort führt.

Abbildung 3: Forst-Zufahrtsstraße, die zum Bohrstandort führt.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinson River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinson River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen sondiert derzeit Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex besitzt auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.