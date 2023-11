ACV veröffentlicht Faktensammlung zur Verkehrswende (FOTO)

Köln (ots) - Die Broschüre (https://e-paper.acv.de/verkehrswende) mit

Basiswissen und nützlichen Informationen zur Verkehrswende ist ab sofort auf der

ACV Webseite frei verfügbar.



Das Ziel der Verkehrswende ist klar: Der Verkehrssektor und unsere Mobilität

müssen nachhaltiger werden und sich zukunftsfähig aufstellen. Doch Diskussionen

darüber, wie das gelingen kann, werden oft leidenschaftlich und kontrovers

geführt - in Talkrunden, Expertenkreisen oder in den eigenen vier Wänden. Um

inhaltlich den Überblick zu behalten, hat der ACV Automobil-Club Verkehr eine

Faktensammlung als Basiswissen für die Verkehrswende erstellt.





Was bedeutet die Formel Fit for 55? Wie werden E-Fuels hergestellt? WelchenWirkungsgrad haben die verschiedenen Antriebe beim Automobil? Was versteht manunter einer digitalen Kupplung und warum ist diese so wichtig für denGüterverkehr? Fragen wie diese beantwortet der ACV in seiner Broschüre inverständlicher und sachlicher Form, übersichtlich gegliedert, ergänzt durchDiagramme und Schaubilder.Die Faktensammlung berücksichtigt dabei nicht nur das Automobil, sondern alleVerkehrsträger und sämtliche Antriebstechnologien. Gleichzeitig bezieht sie auchdie unterschiedlichen Anforderungen der Verkehrsteilnehmer ein. Sie zeichnetsomit ein ganzheitliches Bild der Verkehrswende.Download (https://www.acv.de/fileadmin/user_upload/der_acv/unsere_mission/ACV_Verkehrswende.pdf) ACV Faktensammlung zur VerkehrswendePressekontakt:Philipp MatheyPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-2150668 KölnTel.: 0221 91 26 91 68mailto:mathey@acv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116025/5650611OTS: ACV Automobil-Club Verkehr