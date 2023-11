Alaska-Seelachs bleibt beliebtester Speisefisch in Deutschland

HAMBURG (dpa-AFX) - Alaska-Seelachs bleibt bei den Verbrauchern in Deutschland der beliebteste Fisch. Die hierzulande verbrauchte Menge nahm nach jüngsten Zahlen 2022 deutlich auf 234 847 Tonnen zu, was einem Marktanteil von 19,3 Prozent entspricht. Diese Zahlen nannte das Fisch-Informationszentrum (FIZ) am Donnerstag in Hamburg auf Basis von Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Knapp hinter dem Alaska-Seelachs liegt demnach in der Verbrauchergunst der Lachs mit einer Verbrauchsmenge von 224 344 Tonnen und einem Marktanteil von 18,4 Prozent.

Unangefochtene Nummer drei sind Thunfische mit einer Verbrauchsmenge von 164 847 Tonnen, was einem Marktanteil von 13,5 Prozent entspreche. Nach Alaska-Seelachs (plus 47 089 Tonnen) haben die Thunfische mit einer Zunahme von 29 822 Tonnen den zweithöchsten Absatzzuwachs im Jahr 2022 verzeichnen können.