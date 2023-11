IFCO veröffentlicht ESG-Bericht 2023 und informiert über die Fortschritte seiner ehrgeizigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG)

MÜNCHEN, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungsbehältern (Reusable Plastic Containers = RPCs) für Frischprodukte, hat den IFCO ESG 2023 Report veröffentlicht. Darin dokumentiert das Unternehmen seine Fortschritte bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie (ESG) 2025 im Geschäftsjahr 2023. Unter dem Titel "Nachhaltigkeit und Erfolg durch Kreislaufwirtschaft (Thriving through cicularity)" bietet IFCO einen umfassenden Überblick über die Aktivitäten und Erfolge in den drei Kernbereichen „Florierendes Geschäfts, Gedeihender Planet und Blühende Gesellschaft" im Vergleich zum Basisjahr 2020.

Im Einklang mit allen bisherigen Berichten und um dem Bedarfs an mehr Transparenz in der Branche zu entsprechen, erfüllt der IFCO ESG 2023 Report die internationalen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, einschließlich der Global Reporting Initiative (GRI) und des Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Die positiven Auswirkungen von IFCOs ESG-Strategie auf die Lieferkette

"Die Veröffentlichung des IFCO ESG 2023 Reports bestätigt, dass Nachhaltigkeit für jeden, der bei und mit IFCO arbeitet, und für alle Aktivitäten des Unternehmens an erster Stelle steht", sagt Michael Pooley, IFCO CEO.

"Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, bin ich sehr stolz auf die Fortschritte, die wir bei unseren ESG-Zielen gemacht haben. Durch unsere Aktivitäten verstärken wir unseren positiven Einfluss auf die globale Lieferkette für frische Lebensmittel, auf unsere Gesellschaft und unseren Planeten. Wir tun alles, um unsere Branche davon zu überzeugen, Einwegverpackungen abzulösen, um so Abfall zu reduzieren, frische Produkte zu schützen und den Klimawandel zu bekämpfen. Durch die kontinuierliche Verbesserung von IFCO SmartCycle, unserem nachhaltigen Kreislaufsystem für wiederverwendbare Verpackungsbehälter, wollen wir weitere Partner gewinnen. Gemeinsam werden wir sicherstellen, dass zukünftige Generationen auf einem geschützten Planeten leben können."

Die wichtigsten ESG-Ziele und die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft

Mit der Entwicklung von wiederverwendbaren, zu 100 % recycelbaren Verpackungen mit einem langen Lebenszyklus setzt sich IFCO für die Wiederverwendung und das Recycling von Verpackungen in der Lieferkette für frische Lebensmittel ein. Inigo Canalejo, Vice President, ESG and Strategic Marketing erklärt: "Unsere RPCs erfüllen bereits hohe Nachhaltigkeitsstandards. Das ist aber nicht genug. Wir investieren in Maßnahmen, die uns dem Ziel näher bringen, ein Netto-Null-Abfall-Unternehmen zu werden, das fest zu den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft steht. Der IFCO ESG 2023 Report bestätigt, dass wir Fortschritte machen und auf dem richtigen Weg sind, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen."