Neue Grifols-Lösung erleichtert Kompatibilitätstests vor Transfusionen bei Patienten mit Multiplem Myelom

· Grifols sCD38 hat das CE-Zeichen erhalten und ist ein weiteres Beispiel fürdas Engagement des Unternehmens, die Sicherheit der weltweiten Blutversorgung zugewährleisten.Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P NASDAQ: GRFS), einer der weltweit führendenHersteller von aus Plasma gewonnenen Arzneimitteln und innovativendiagnostischen Lösungen, führt die neue Grifols sCD38-Lösung in den Markt ein.Dabei handelt es sich um das branchenweit erste lösliche rekombinante Protein,das entwickelt wurde, um Anti-CD38-Antikörper bei Patienten mit MultiplemMyelom, die eine Daratumumab-Therapie erhalten, zu blockieren. So werdenschnelle und genaue Bluttransfusionstests gewährleistet, die für die richtigeBehandlung entscheidend sind.Daratumumab ist ein CD38-gerichteter monoklonaler Antikörper zur Behandlung desMultiplen Myeloms. Während der Behandlung bindet sich das Medikament jedoch andas CD38-Protein auf roten Blutkörperchen an und kann die Ergebnisse wichtigerBluttests vor einer Transfusion verändern. Dies kann lebensrettendeTransfusionen für diese Patienten verzögern.Der neuartige Ansatz von Grifols sCD38 ermöglicht einen nahtloseren Screening-,Identifizierungs- und Crossmatching-Prozess, wenn das DG-Gel-System von Grifolszur Durchführung von Kompatibilitätstests vor Transfusionen verwendet wird. BeiVerwendung dieser Lösung erhalten die Labore im Vergleich zu den derzeitigenAlternativlösungen ein besseres klinisches Bild bei geringerem Aufwand."Wir freuen uns, die Einführung von Grifols sCD38 anzukündigen, die erste Lösungihrer Art, die den Prozess der Bluttransfusionstests durch eine einfache,nahtlose Methodik erleichtert", sagte Antonio Martínez, Präsident der GrifolsBusiness Unit Diagnostic. "Die Zertifizierung von Grifols sCD38 bietet einezuverlässige und effiziente Lösung, um genaue und konsistente Ergebnisse zugewährleisten. Gleichzeitig unterstreicht die Zertifizierung das kontinuierlicheEngagement von Grifols für die Innovation der Bluttransfusionssicherheit."Die sCD38-Lösung von Grifols hat die CE-Kennzeichnung erhalten und wird nachAbschluss aller zusätzlichen Registrierungs- und Anmeldeanforderungen in