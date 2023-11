Haushaltsausschuss hat entscheidende Etat-Beratung begonnen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Donnerstag mit seinen abschließenden Beratungen über den Etat für 2024 begonnen. Es wurde mit einer langen Sitzung bis in die Nacht gerechnet. Den finalen Beschluss haben die Haushälter nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts allerdings um eine Woche auf den 23. November verschoben. Zuvor sollen am Dienstag noch Sachverständige gehört werden.

Das Bundesverfassungsgericht hatte untersagt, Corona-Kredite nachträglich für Klimaschutz und die Modernisierung der Industrie umzuwidmen. Es fehlen daher 60 Milliarden Euro im sogenannten Klima- und Transformationsfonds, einem wirtschaftlich vom Kernhaushalt getrennten Sondervermögen. Ob das Urteil auch Folgen für andere schuldenfinanzierte Sondervermögen hat, will die Bundesregierung noch klären.