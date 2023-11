Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 16.11.2023

Kursziel: 34,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 16.2.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 36,00 auf EUR 34,00.



Zusammenfassung:

SFC präsentierte starke 9M-Zahlen und erhöhte die Guidance für 2023. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 38% auf EUR88 Mio. und das bereinigte EBITDA um 62% auf EUR11,9 Mio. (Margensteigerung von 11,5% auf 13,6%). Infolge der Guidanceerhöhung haben wir unsere Prognosen für 2023 angehoben und erwarten nun einen Umsatz von EUR116 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR13,5 Mio. Obwohl wir den Wachstumspfad von SFC für die kommenden Jahre neu kalibriert haben, bleibt die Wachstumsstory mit einer erwarteten CAGR von ca. 30% für 2022-27 sehr überzeugend. Dieses sehr starke Wachstum geht einher mit einer Ausweitung der bereinigten EBITDA-Marge von 9,6% auf 13,5% im Jahr 2027E. Nach unserer Kenntnis ist SFC das einzige profitable börsennotierte Brennstoffzellenunternehmen. Die Nachfrage nach der bewährten und attraktiven Produktpalette von SFC ist weiterhin hoch, insbesondere von Kunden aus der Industrie und dem öffentlichen Sektor. Der Auftragsbestand stieg gegenüber dem Vorjahr um 36% auf EUR75 Mio. Die Hauptwachstumstreiber, die regionale (insbesondere Asien und USA) und technologische Expansion (insbesondere Wasserstoff-Brennstoffzellen) sind intakt. Ein überarbeitetes DCF-Modell führt zu einem neuen Kursziel von EUR34 (zuvor: EUR36). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.







First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 36.00 to EUR 34.00.

SFC presented strong 9M figures and raised 2023 guidance. Sales rose 38% y/y to EUR88m and adjusted EBITDA 62% to EUR11.9m (margin increase from 11.5% to 13.6%). Following the guidance increase, we have raised our 2023 forecasts and now expect sales of EUR116m and adjusted EBITDA of EUR13.5m. Although we have recalibrated our forecasts for SFC's growth path for the coming years, the growth story remains very compelling with an expected 2022-27 CAGR of ca. 30%. This very strong growth coincides with adjusted EBITDA margin expansion from 9.6% to 13.5% in 2027E. To our knowledge, SFC is the only profitable listed fuel cell company. Demand for SFC's proven and attractive product range remains high, especially from industrial and public security customers. The order backlog rose 36% y/y to EUR75m. The main growth drivers, regional (in particular Asia and the US) and technological expansion (especially hydrogen fuel cells) are intact. A revised DCF model yields a new price target of EUR34 (previously: EUR36). We confirm our Buy rating.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28303.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die SFC Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 19,86EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 34,00 Euro