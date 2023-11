Cathie Wood ist Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft Ark Invest. Für den Bitcoin-Markt bestätigte die Investorin in einem CNBC-Interview ihre frühere bullishe Prognose, dass dieser von heute über eine Billion US-Dollar auf 25 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung bis 2030 anwachsen werde. Bitcoin selbst werde demnach in diesem Zeitraum einen Kurs von einer Million US-Dollar erreichen. Aufgrund jüngster Ereignisse würde diese Prognose gestärkt, so Wood.

Über regulatorische Entwicklungen sagt sie: "Dieser Durchbruch ist wichtig für die Einbindung von Institutionen, und die Partnerschaft zwischen BlackRock und Coinbase wird bedeutsam sein." Sie vergleicht die aktuelle Phase mit den Anfängen des Internets und sieht ein explosives Wachstumspotenzial. "Es fühlt sich an wie die frühen Tage des Internets, eine sehr große Idee."