Rand bringt den RND Utility Token auf den Markt

Europas erstes tokenisiertes Abonnement-System

MADRID, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- Rand, ein in Spanien ansässiges FinTech-Unternehmen, hat die bevorstehende Einführung seines Utility Tokens RND angekündigt, der die Art und Weise, wie Europäer sparen und langfristigen Wohlstand schaffen, revolutionieren soll.

Der Token kann ausgegeben werden, sobald das Wachstum von Rand ein Jahr erreicht hat, mit einer bemerkenswerten monatlichen Wachstumsrate von 19% bei den Nutzern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 4 Millionen Euro, das durch eine Investition von 6,5 Millionen Euro gestützt wird. Rand wurde 2022 gegründet, ist bei der spanischen Zentralbank (D697) registriert, arbeitet mit Pecunia Cards zusammen und hat sich zum Ziel gesetzt, in naher Zukunft eine der wichtigsten Sparplattformen in Europa zu werden. Das Unternehmen ist in 24 Ländern vertreten und hat über 20.000 Kundinnen und Kunden.