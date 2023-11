KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für EcoDataCenter in Schweden bereit

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank unterstützt EcoDataCenter in seinem

Bestreben, eine führende nachhaltige Plattform für Rechenzentren aufzubauen, und

fungiert als Global Co-Ordinator und Konsortialführer bei dieser

Entwicklungsfinanzierung, die aus einer Fazilität in Höhe von 1,32 Milliarden

Schwedischen Kronen und 59 Millionen Euro besteht. Zudem fungiert die KfW

IPEX-Bank als Nachhaltigkeits-Koordinator und beabsichtigt in naher Zukunft ein

Sustainability-Linked Loan einzuführen.



"Diese Finanzierung ist ein entscheidender Bestandteil unserer

Wachstumsstrategie und ein Beweis dafür, dass wir uns auf einer spannenden Reise

befinden, auf der wir von bedeutenden Partnern aus den globalen Kapitalmärkten

unterstützt werden", sagt Peter Michelson, CEO von EcoDataCenter.