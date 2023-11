PingPong und MODIFI geben Partnerschaft zur Transformation des grenzübergreifenden B2B-Zahlungsverkehrs und der digitalen Handelsfinanzierung bekannt

SINGAPUR, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- In einer bedeutenden Entwicklung für grenzüberschreitende B2B-Zahlungen kündigte die FinTech-Plattform MODIFI heute eine globale B2B Buy Now Pay Later (BNPL)-Funktionalität in Partnerschaft mit PingPong, einer der größten Zahlungsplattformen in Asien, an.

Mit der zunehmenden Dynamik der Digitalisierung des Welthandels wird die Rolle der Finanzdienstleistungen bei der Steuerung des Handelswachstums immer wichtiger. Die Zusammenarbeit zwischen PingPong und MODIFI ist auf die differenzierten Bedürfnisse des heutigen grenzübergreifenden E-Commerce und Außenhandels ausgerichtet und nutzt modernste digitale Technologien in Verbindung mit einer soliden Infrastruktur für globale Bankkonten und Zahlungsfinanzierung. Das Ergebnis ist eine drastische Steigerung der Effizienz der Geschäftsabläufe und der Liquidität der Mittel sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Verkäufer können von den Vorteilen sofortiger Rechnungszahlungen profitieren und so ihre finanzielle Liquidität stärken. In der Zwischenzeit kommen die Käufer in den Genuss einer Reihe von anpassungsfähigen und flexiblen Zahlungsbedingungen.

Jianqin Shu, Global Partner von PingPong und General Manager der SMB Business Group, erklärte: „PingPong steht an der Spitze im Zeitalter des digitalen Handels und wird sich weiterhin auf die sich weiterentwickelnden Bedürfnisse grenzüberschreitender Unternehmen konzentrieren, indem wir unsere Produktkapazitäten mit einem primären Fokus auf grenzüberschreitende Zahlungen erweitern. Die Partnerschaft mit MODIFI wird eine umfassende digitale Zahlungs- und Finanzlösung bieten, die mehr Unternehmen dabei unterstützt, ihre globalen Expansionsziele zu erreichen."

Matthias Hendrichs, Chief Commercial Officer von MODIFI, sagte: „Für Unternehmen, die eine globale Expansion anstreben, stellt die grenzüberschreitende Finanzierung eine komplizierte Herausforderungen dar. Die Aufgabe von MODIFI besteht darin, diese komplexen Zusammenhänge zu vereinfachen. Durch die Synergie mit PingPong verfügen wir über ein hervorragendes Instrumentarium, um die globale Unternehmensexpansion voranzutreiben. Unser Ziel ist es, Unternehmen, die im grenzüberschreitenden Handel tätig sind, eine digitale End-to-End-Zahlungs- und Finanzierungslösung zu bieten, die sie ihren globalen Ambitionen näher bringt."

Mit der enormen globalen Reichweite von PingPong im Zahlungsverkehr in mehr als 200 Ländern und der äußerst fundierten Expertise von MODIFI im Bereich der Handelsfinanzierung steht den Unternehmen eine unübertroffene Palette von Geschäftslösungen zur Verfügung. Diese Allianz verspricht Unternehmen die Instrumente, die sie benötigen, um ihr Betriebskapital zu optimieren, Risiken geschickt zu steuern und Wachstumschancen auf den globalen Märkten zu nutzen.

PingPong ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und eines der größten Zahlungsunternehmen in Asien. Das PingPong-Ökosystem basiert auf der Vision, die dem grenzüberschreitenden digitalen Handel Wachstum ermöglicht. Unser innovatives, sicheres, konformes und umfassendes Produktangebot umfasst E-Commerce-Zahlungen, B2B-Zahlungen, Acquiring-Service, Kartenausgabe, Devisenmanagement, Supply-Chain-Finanzierung und Unternehmenslösungen aus einer Hand.

MODIFI ist eine FinTech-Plattform, die sich auf grenzüberschreitende B2B-Finanzierungs- und Zahlungslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen beseitigt traditionelle Hürden für den globalen Handel, indem es Unternehmen mit den modernen digitalen Zahlungsmitteln und der finanziellen Liquidität ausstattet, die für den Wettbewerb im globalen Handel erforderlich sind.

Die Plattform von MODIFI bedient mehr als 1.600 Unternehmen in über 55 Ländern und verfügt über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in Shenzhen, Singapur, Hongkong, Amsterdam, Berlin, New York, Mexiko-Stadt, Dubai, Mumbai, Neu-Delhi und Dhaka.

