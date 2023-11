Studie Deutsche würden Gastrobesuche weiter reduzieren / dti fordert: 7 % Mehrwertsteuer auf Speisen müssen bleiben (FOTO)

Berlin (ots) - Mehr als die Hälfte aller Deutschen würde noch stärker als bisher

auf Gastronomiebesuche verzichten, wenn die Mehrwertsteuer für Speisen in der

Gastronomie auf 19 Prozent erhöht würde, wie die Bundesregierung derzeit

debattiert. Das zeigt die aktuelle repräsentative Verbraucher:innenbefragung

"TK-Trendbarometer", die das Marktforschungsinstitut Innofact im Auftrag des

Deutschen Tiefkühlinstituts e. V. ( dti ) durchgeführt hat.*



"Dieses Ergebnis macht deutlich, dass die Besteuerung von Speisen in Gastronomie

und Hotellerie mit der von Lebensmitteln aus dem Supermarkt unbedingt

gleichgestellt werden muss", appelliert dti -Geschäftsführerin Sabine Eichner an

die Ampel-Koalition. "Eine Steuererhöhung wäre gerade in der aktuellen

Inflationsphase ein echter Preisschock, Gift für das Konsumklima - und würde

sich sehr negativ auf die Arbeits- und Ausbildungsplatz- sowie die

Bediengastronomie auswirken. Für den reduzierten Mehrwertsteuersatz gibt es gute

Gründe! Die Bundesregierung darf die Gastronomie daher nicht in eine

existenzielle Notlage bringen."