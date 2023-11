Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) - Nach vier Tagen Laufzeit haben die MEDICA(https://www.medica.de) und die COMPAMED (https://www.compamed.de) in Düsseldorfihre herausragenden Positionen als Plattformen für weltweitesMedizintechnik-Business und einen fachlichen Austausch auf Top-Niveaueindrucksvoll bestätigt. "Dazu haben beigetragen: der starke internationaleBesucherzuspruch, die hohe Entscheiderquote, das hochkarätig besetzteRahmenprogramm und die einzigartige Neuheitenvielfalt entlang der gesamtenWertschöpfungskette", resümiert Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der MesseDüsseldorf, das Geschehen in den Hallen der international führenden Medizinmesseund der Leitveranstaltung für die Zulieferbetriebe der Medizintechnikindustrie(Laufzeit: 13. bis 16. November). Die 5.372 an der MEDICA 2023 sowie 735 an derCOMPAMED 2023 beteiligten Unternehmen vermittelten den insgesamt 83.000"Healthcare-Profis" (2022: 81.000) einen imposanten Nachweis ihres Know-hows imHinblick auf die Realisierung einer modernen Gesundheitsversorgung in Arztpraxenoder Klinken - von der Hightech-Zulieferkomponente bis zum leistungsfähigenEndprodukt."Drei Viertel der Besuchenden reiste aus anderen Ländern nach Düsseldorf. Siekamen aus 166 Nationen. Beide Veranstaltungen sind damit nicht nur jeweilsführend in Deutschland und Europa, die Zahlen unterstreichen zugleich ihre hoheRelevanz für globales Business", hebt Christian Grosser, Director Health &Medical Technologies der Messe Düsseldorf, hervor. Gut 80 Prozent sind in ihrenUnternehmen und Einrichtungen maßgeblich in wichtige Entscheidungen eingebunden.Der "Push" für Kooperationen und das internationale Geschäft durch die MEDICAund die COMPAMED ist für die Branche bedeutsam. Das unterstreichen aktuelleBerichte und Aussagen der Branchenverbände. Wenngleich der Medizintechnikmarktin Deutschland demnach mit einem Volumen von rund 36 Milliarden Euro in Europaunverändert an der Spitze liegt, wird die Exportquote der deutschenMedizintechnikindustrie auf knapp 70 Prozent beziffert. "Die MEDICA ist für diestark exportorientierte deutsche Medizintechnikbranche ein guter Marktplatz, umsich ihren (potenziellen) Kunden aus aller Welt zu präsentieren. Sie lockt vieleinternationale Besucher und Aussteller an", erklärt Marcus Kuhlmann, Leiter desFachverbandes Medizintechnik im Deutschen Industrieverband für Optik, Photonik,Analysen- und Medizintechnik (SPECTARIS).Aus diesem Grund zeigte sich der Industrieverband SPECTARIS auch einmal mehr