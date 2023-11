Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf/Dortmund (ots) - Industrie und Gewerbe in Nordrhein-Westfalenbrauchen große Mengen grünen Stroms für eine zukunftssichere Energieversorgung.Um hierfür Lösungswege zu erarbeiten, hat heute (16. November) dieLandesgesellschaft NRW.Energy4Climate gemeinsam mit dem Wirtschafts- undKlimaschutzministerium Nordrhein-Westfalen zur Fachtagung "Erneuerbare Energien- Grüner Strom aus und für NRW" ins Dortmunder U geladen. Rund 200 Expert:innenund Teilnehmende beschäftigten sich in Foren, Beiträgen und Diskussionsformatenmit der Frage, wie der steigende Bedarf an regenerativer Energie gedeckt werdenkann.Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie:"Mit dem beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalenleisten wir einen zentralen Beitrag zur Energiewende und zum Schutz unsererErde. Dafür arbeiten wir seit mehr als einem Jahr an umfangreichen Maßnahmen, umSonne und Wind wo immer möglich effektiv zu nutzen. Mit der Abschaffung despauschalen Mindestabstands von 1000 Metern sind wir bei der Windenergie schoneinen wichtigen Schritt vorangekommen und arbeiten in der Task Force intensiv anweiteren Verbesserungen. Beim Ausbau der Solarenergie setzen wir neben denDachflächen von Wohngebäuden auf Gewerbedachflächen und Freiflächen. Mit demneuen Landesentwicklungsplan ermöglichen wir den verträglichen Ausbau derFreiflächen-Photovoltaik, insbesondere entlang von Straßen und Schienenwegen.Das alles tun wir aus gutem Grund: Denn langfristig führen die ErneuerbarenEnergien zu verlässlich niedrigen Strompreisen. Richtig ist aber auch, dass wirnoch nicht so weit sind. Deshalb müssen die von der Bundesregierungbeschlossenen Entlastungen bei der Stromsteuer und die Anpassung derStrompreiskompensation für die energieintensive Industrie jetzt zügig umgesetztwerden. Nordrhein-Westfalen hatte sich lange mit Nachdruck für die Einführungeines Industriestrompreises eingesetzt. Die nun gefundene Lösung führt imWesentlichen vorhandene Entlastungen weiter. Besonders für energieintensiveUnternehmen im Mittelstand sind aber noch gezielte Nachbesserungen notwendig.Für die klimaneutrale Transformation brauchen die Unternehmen vor allemPlanungssicherheit - ganz besonders in Nordrhein-Westfalen."Samir Khayat, Geschäftsführer von NRW.Energy4Climate: "Grüner Strom aus und fürNRW - das ist so drängend wie nie. Erneuerbare Energien sind die Basis unsereszukünftigen Wirtschaftens und der Schlüssel zu einer sicheren Energieversorgung.