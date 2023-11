Selbstständigkeit vs. Festanstellung im Door-to-Door-Vertrieb - Daniel Aram von D.A. Direktvertrieb klärt auf (FOTO)

Hünxe (ots) - Den Traum einer selbstständigen Tätigkeit im Door-to-Door-Vertrieb

hegen viele Menschen: Doch Selbstständigkeit heißt auch, für sich selbst und

seine Umsätze verantwortlich zu sein. Daniel Aram ist der Geschäftsführer von

D.A. Direktvertrieb und bietet Interessierten die Möglichkeit, in Festanstellung

im Door-to-Door-Vertrieb erfolgreich zu werden. Warum das Angestelltenverhältnis

im Haustürgeschäft eine attraktive Alternative ist, erfahren Sie hier.



Das Verkaufen an der Haustür galt lange Zeit als negativ behaftet - heute aber

erfreut sich die Branche einer großen Beliebtheit, sowohl aufseiten potenzieller

Käufer als auch bei Verkäufern. In der Folge möchten immer mehr Menschen ins

Haustürgeschäft einsteigen, um sich aus ihrem tristen Angestelltenverhältnis zu

befreien und selbstständig zu arbeiten. Doch bedeutet der Einstieg in den

Door-to-Door-Vertrieb auch immer den Schritt in die Selbstständigkeit? "Oftmals

sind Door-to-Door-Vertriebler selbstständig und damit als freie Handelsvertreter

tätig, weil sie sich hierbei große Vorteile erhoffen", erklärt Daniel Aram,

Geschäftsführer von D.A. Direktvertrieb. "Doch manchmal ist dieser Glaube mehr

Schein als Sein - schließlich sind die Vorteile nur eine Seite der Medaille."